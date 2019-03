Paco Jémez: "Cuando eres cagón y generoso pierdes"

Paco Jémez ha criticado duramente a su equipo, tras la derrota del Rayo 1-2 frente al Málaga. Es el segundo partido consecutivo en el que los franjirrojos se han dejado remontar.

"La primera parte me ha parecido bastante buena, pero en la segunda hemos tenido ocasiones muy claras para marcar y no lo hicimos. Cuando eres generoso y cagón pierdes. El equipo no ha sido valiente, ha estado presionado por todo y ha estado falto de valentía de seguir jugando como la primera parte", dijo Jémez, en rueda de prensa.

"Nosotros no podemos intercambiar golpes con casi nadie. La segunda parte es una muestra de lo que si seguimos haciendo nos vamos a Segunda. No somos capaces de ser constantes. Hemos jugado la segunda parte de manera distinta a lo que necesitábamos", comentó.

"Este equipo genera mucho, pero no es lo que me preocupa, porque tenemos el talento que tenemos, que no se compra ni se regala. Lo que me preocupa es la mentalidad del equipo en la segunda parte. He visto a un equipo con mucho miedo a perder. Hay que cambiarlo y hacer lo que habitualmente hacemos. Jugando con ese miedo nos podemos ir a casa ya", confesó "

"No me preocupa quedarme solo delante del portero y fallarla. Me preocupa no hacer lo que el partido demandaba. Hay que poner a los jugadores que me den eso", dijo Jémez, que declaró que su equipo, aunque esté fastidiado, no tiene margen para lamentarse.

"A nosotros no nos puede hacer daño nada. Esto es parte de la normalidad. Lo que pasó antes otros años lo mismo es anormal. Igual alguno se le ha olvidado que nosotros no somos jamón de pata negra, somos rosa. Sabemos que esto que está pasando podía ocurrir. Esta situación es la que nos hemos buscado", manifestó.

"Ahora son momentos para trabajar. El camino es el de la primera parte. Hay que cumplir nuestras obligaciones a tiempo. Ese cambio del equipo de hoy solo lo achaco al miedo a perder. El equipo ha estado en la segunda parte muy metido atrás y no me ha gustado nada", señaló.

"Vamos tan al límite que todos los engranajes del club, afición, y deportivo necesitamos que vayan bien. Se nos están saliendo las ruedas por todos lados. No es excusa, hay que competir con eso. O recomponemos todo o decimos adiós y nos vamos", concluyó.