Osasuna - Real Madrid: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Liga Santander

El Real Madrid llega al Estadio El Sadar liderando la clasificación de LaLiga; sin embargo, la dura derrota ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu en Copa del Rey puede suponer un duro golpe para el conjunto de Zinedine Zidane. Osasuna por su parte viene de caer en sus dos últimos encuentros fuera de casa, aunque como local se impuso con autoridad en su último partido.

El conjunto madridista viajará a Pamplona con la idea de pasar página tras la que ya es una de las sorpresas de la Copa del Rey. El Real Madrid cayó ante la Real Sociedad en un partido en el que fue todo el rato a remolque. El equipo de Jagoba Arrasate cuenta sus últimos dos partidos por derrotas, uno de ellos también ante la Real en Copa.

El conjunto navarro no alineará Aridane, por acumulación de tarjetas, ni con el Chimy Ávila que se pierde lo que resta de temporada. Además, Oier y Kike Barja están tocados así que no apuntan al once.

El Real Madrid tiene como única baja segura la de Marco Asensio. Hazard y Mariano siguen tocados y son seria duda.

Puedes seguir el partido que se disputará el próximo domingo 9 de enero a las 16:00 en directo online a través de la web de Antena 3 Deportes.

Posibles alineaciones Osasuna - Real Madrid

Osasuna: Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Estupiñán; Moncayola, Brasanac; Roberto Torres, Rubén García, Arnáiz; y Enric Gallego.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Fede Valverde, Kroos; Lucas Vázquez, Vinícius y Benzema.