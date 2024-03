Osasuna 'contesta' a la prensa, lanza un dardo al Madrid y niega insultos racistas a Vinicius en El Sadar

El CA Osasuna ha emitido un comunicado oficial este martes tras la denuncia del Real Madrid a Martínez Munuera por, según el club blanco, "omitir de forma deliberada" insultos a Vinícius Jr, y ha negado que tuvieran lugar insultos de índole racista durante el partido del pasado sábado (2-4 para los merengues).

Recado a la prensa

En la nota, el conjunto navarro se dirige a la prensa exigiendo "una rectificación inmediata a los medios que hayan ofrecido informaciones que no se ajusten a la realidad de los hechos y se querellará contra aquellos que persistan en la falacia", haciendo referencia a determinados medios que han podido publicar durante estos días que se profirieron insultos racistas desde la grada a Vinicius Jr, algo que niega rotundamente Osasuna.

Osasuna admite que se produjeron insultos a Vinicius, pero no racistas

Los rojillos sí admiten que se produjeron insultos a Vinicius Jr en El Sadar: "Osasuna quiere mostrar su rechazo a los insultos que en ningún caso tenían referencias racistas y que una minoría profirió el pasado sábado", pero recalca que nunca fueron de índole racista.

¿Dardos al Real Madrid y a Vinicius?

Además, en su escrito se puede interpretar un dardo al club madridista y a Vinicius: "Unos valores del deporte que también deben fomentar los jugadores con actitudes de respeto hacia sus adversarios y los colegiados, siendo una obligación de cada club educar a sus profesionales en los mismos".

El decimosegundo equipo de la competición también se dirigió de forma directa al Real Madrid recordando que en la pasada jornada LaLiga se centró en la lucha contra el racismo motivo del Día Mundial de la Eliminación de la Discriminación Racial y los jugadores de Osasuna, al igual que otros 17 clubes de la competición, saltaron a sus respectivos partidos "con unas camisetas conmemorativas de la campaña. No lo hizo el Real Madrid, que optó por customizar una prenda propia con un lema contra el racismo. Osasuna lamenta que no fuese posible realizar una fotografía conjunta de ambos equipos escenificando la unión de todos contra el racismo, tal y como se ofreció desde el conjunto rojillo y ocurrió en todos los demás campos de LaLiga".

Comunicado completo de Osasuna

"Ante las informaciones publicadas en los medios de comunicación tras el comunicado del Real Madrid Club de Fútbol y que relacionan a El Sadar con conductas racistas, el Club Atlético Osasuna desea aclarar que en el partido del pasado sábado no se profirió ningún cántico racista. Asimismo, exigirá una rectificación inmediata a los medios que hayan ofrecido informaciones que no se ajusten a la realidad de los hechos y se querellará contra aquellos que persistan en la falacia. El club no tolerará que se manche la reputación de la afición de Osasuna, que a lo largo de su historia se ha significado precisamente por su postura antirracista.

Osasuna y su afición siempre estarán al lado de cualquier futbolista que sufra insultos racistas, los cuales no tienen cabida ni en el deporte, ni en la sociedad. Por ello, el club quiere mostrar su solidaridad con jugadores como Vinicius Junior o Peter Federico González, que semanas atrás han sido objeto de ataques racistas execrables, vergonzosos y condenables.

El compromiso de Osasuna en la lucha contra el racismo le llevó, un año más, a sumarse a la campaña "LaLigaVS", la cual precisamente en la pasada jornada se ha centrado en esta problemática con motivo del Día Mundial de la Eliminación de la Discriminación Racial. Los jugadores de Osasuna saltaron al terreno de juego, al igual que otros 17 clubes de LaLiga EA Sports, con unas camisetas conmemorativas de la campaña. No lo hizo el Real Madrid, que optó por customizar una prenda propia con un lema contra el racismo. Asimismo, Osasuna lamenta que no fuese posible realizar una fotografía conjunta de ambos equipos escenificando la unión de todos contra el racismo, tal y como se ofreció desde el conjunto rojillo y ocurrió en todos los demás campos de LaLiga.

Además, Osasuna quiere mostrar su rechazo a los insultos que en ningún caso tenían referencias racistas y que una minoría profirió el pasado sábado en El Sadar. El club rechaza este tipo de cánticos que, por desgracia, también tienen que sufrir sus jugadores cuando visitan otros estadios de LaLiga.

En cualquier caso, Osasuna asume la misión de continuar con su labor de concienciación para erradicar, por minoritario que sea, cualquier comportamiento que no se adecue a los valores del deporte. Unos valores del deporte que también deben fomentar los jugadores con actitudes de respeto hacia sus adversarios y los colegiados, siendo una obligación de cada club educar a sus profesionales en los mismos.

El Club Atlético Osasuna desea finalizar este comunicado dando las gracias a su afición que, de forma mayoritaria, tuvo un comportamiento excelente a pesar del doloroso resultado. El Sadar volvió a mostrarse como un estadio acogedor donde un buen número de aficionados rivales pudo portar sin ningún problema los colores de su equipo, lo cual por desgracia todavía no sucede en otros estadios cuando quienes viajan son aficionados de Osasuna. La afición de Osasuna ofreció de nuevo un comportamiento ejemplar, al igual que ya lo hiciera en la pasada final de la Copa del Rey disputada entre ambos equipos y en la que, pese al desplazamiento de 23.000 rojillos, no protagonizó ni un solo incidente".

