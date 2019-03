Nuno: "El Mónaco buscará el gol de una forma más precipitada que nosotros"

"Ellos tienen que buscar el gol de una forma mucho más precipitada que nosotros, y podemos sacar ventaja de eso. En el partido de ida los primeros veinte minutos fueron muy buenos, y hubo un momento en que perdimos el control", ha reconocido Nuno en rueda de prensa, y recordando el 3-1 cosechado durante la ida en Mestalla.

El técnico valencianista ha señalado que con el resultado "no hay que especular" en ningún momento. "Tenemos que competir y buscar el gol, no podemos solo defender el resultado, sería una equivocación muy grande. Tenemos que basarnos en nuestra idea de juego, no renunciar nunca a las oportunidades", ha añadido.

"Tenemos un agradecimiento inmenso a nuestra afición que viene a apoyarnos; les prometemos que lo vamos a dar todo. Del Mónaco me preocupan muchas cosas porque es un grandísimo equipo, que el año pasado estuvo muy cerca de las semifinales de la 'Champions'. Compiten muy bien, tienen mucha calidad", ha concluido Nuno, que se ha congratulado por el esperado apoyo en tierras monegascas y ante un duro rival.