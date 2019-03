Nuno, sobre la ausencia de Negredo: "Las opciones que tenemos son mejores"

Nuno Espirito Santo, entrenador del Valencia, explicó en rueda de prensa que "sea quien sea" el nuevo técnico del Levante, cree que su equipo es mejor que el rival al que se enfrentará mañana en Mestalla. Nuno considera que a pesar de la llegada de Joan Francesc Ferrer "Rubi" al banquillo del Levante, el Valencia es favorito en este encuentro.

El entrenador del Valencia considera que el objetivo es recuperar la moral de su plantilla tras la derrota por 2-1 ante el Atlético de Madrid. "Estamos buscando soluciones e intentando que los jugadores confíen en sí mismos, que reencuentren el rendimiento que han dado y lo vuelvan a dar. No fue el mejor partido el jugado contra el Atlético pero tenemos una oportunidad de revancha y de sacar el orgullo", dijo.

Asimismo, comentó que es importante reaccionar cuanto antes para no descolgarse de la cabeza. "Tenemos la conciencia del lugar en el que estamos en la tabla y no nos deja orgullosos, ni a nosotros, ni a la afición. Queremos estar arriba y esta es una oportunidad para acercarnos a donde que queremos estar", prosiguió.

¿Dará Rubi la sorpresa?

Nuno dijo que es fundamental plasmar sobre el campo lo trabajado durante la semana. "Debemos saber lo que tenemos que hacer y hacerlo", siguió. Respecto al Levante señaló que la llegada de Rubi al banquillo en sustitución de Lucas Alcaraz dará nuevos bríos al equipo que cierra la clasificación.

"Hay jugadores que no contaban y que ahora tendrán su oportunidad, mientras que los que estaban querrán demostrar que puede rendir. Se trata de un rival compacto, difícil, que defiende bien. Esperamos un derbi complicado, pero también sacarlo adelante", comentó el técnico luso.

A pesar de no contar con informes del nuevo Levante con Rubi como entrenador, Nuno dijo que sí cuentan con referencias para aportar información a sus jugadores. "Las referencias que tenemos se basan en las características individuales de sus jugadores y también de lo que hizo en el Valladolid", continuó.

Negredo se queda fuera: "Nuestras opciones son buenas"

Nuno también habló de la ausencia por cuarta vez consecutiva de Álvaro Negredo y Rodrigo De Paul en la citación y señaló que no se trata de una decisión definitiva, pero que está basada en el rendimiento y en los datos. "Alvaro (Negredo) no está con nosotros. Creemos que las opciones que tenemos son buenas y las adoptamos como cuerpo técnico aunque puedan no ser populares", anunció.

"En el cuerpo técnico hacemos un análisis del equipo y del jugador", continuó el técnico portugués. Al ser cuestionado por las opciones con las que cuenta en la delantera sin los descartados por decisión técnica, Nuno insistió en "la versatilidad de la plantilla". "Creemos que tenemos opciones considerables para esa posición. Mina y Bakkali son jugadores que han jugado en ella, por lo que hay soluciones en ese sentido", siguió.

Por último, Nuno comentó que los últimos cónclaves con Peter Lim, máximo accionista del Valencia, o la presidenta Layhoon Chan son habituales ya que todos deben seguir la actualidad del club, aunque no desveló el contenido de las mismas. "Hace tres días me reuní con la propiedad del club. Trabaja con el deseo de que el proyecto siga creciendo y mi responsabilidad es que el equipo gane", concluyó.