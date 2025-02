Nuevo mensaje del Atlético antes del derbi: "Todo nuestro apoyo y solidaridad al equipo arbitral"

A 24 horas de que ruede el balón en el derbi del Santiago Bernabéu, el Atlético de Madrid ha lanzado un nuevo mensaje en sus redes sociales en respuesta al comunicado del Real Madrid contra el arbitraje de Cornellá y el sistema arbitral en España. Una vez más y por tercer días consecutivo, el club rojiblanco ha elegido su cuenta de X para dejar un nuevo mensaje, esta vez mostrando su "apoyo al equipo arbitral y a sus familiares y amigos".

"Queremos transmitir todo nuestro apoyo y solidaridad al equipo arbitral y a sus familiares y amigos. Están siendo días muy duros para la familia del fútbol. Mucho ánimo", indica el Atlético de Madrid.

Se trata del cuarto mensaje por parte del Atlético de Madrid en sus redes sociales, una respuesta a la "reclamación formal" del club blanco a la Real Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes por la, en su opinión, "actuación escandalosa del arbitraje y del VAR en el partido disputado el pasado 1 de febrero contra el RCD Espanyol", con derrota del equipo de Carlo Ancelotti por 1-0.

Los primeros mensajes los lanzó el pasado miércoles, primero pidiendo ayuda a la Real Academia Española de la Lengua sobre el matiz de verbos como "presionar, amedrentar, intimidar, coaccionar, atemorizar, influir, imponer".

Después, publicó en dos ocasiones 'Instrucciones básicas para preparar un derbi', en las que señaló al Real Madrid por "usar tu televisión oficial, una vez más, para presionar a los árbitros" y por "utilizar a tu ejército de 'periodistas amigos' para difundir tus delirios".

Ancelotti responde con ironía: "Veremos esta noche la tele para relajarnos un poco"

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, tiró de ironía al ser preguntado por las publicaciones del Atlético de Madrid en su cuenta oficial en 'X'.

"Veremos esta noche la tele para relajarnos un poco", bromeó Ancelotti después de explicar al Atlético de Madrid la forma en la que se prepara el derbi.

"Los que han jugado la Copa han hecho ayer trabajo de recuperación con un poco de gimnasio y piscina, los que no jugaron trabajaron con intensidad. Hoy hemos hecho un trabajo táctico, mañana veremos los vídeos del rival y propondré la estrategia a los jugadores", indicó el italiano.

"Cuando me hablan de redes sociales yo soy de la vieja generación de bolígrafo y escribir, no soy muy tecnológico. Lo tengo con un montón de aficionados, pero a veces las redes sociales sacan argumentos y debates con poco sentido. Mi opinión personal es porque es invisible. Las redes sociales es algo que no veo y no conozco, prefiero no mirarlas. A quien me critica prefiero verlo a la cara. No las sigo, es algo invisible", concluyó el de Reggiolo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com