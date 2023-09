Neymar se sincera: "Messi y yo vivimos un infierno en el PSG"

Hace dos semanas se hizo oficial el fichaje de Neymar Jr por el Al Hilal, otro de los mejores jugadores de la década partía hacia Arabia, tal vez algo más pronto (31 años) de lo que todos hubiésemos querido. El brasileño terminó un periplo de 6 temporadas en el PSG, al igual que hizo Messi semanas atrás...

Dos de los megacracks de la década volvieron a coincidir juntos en el equipo francés del que ya no forman parte. Pues bien, Ney ha concedido una entrevista a 'Esporte Espectacular', de Globo, en la que ha repasado, entre otras cosas, lo que vivieron tanto él como su amigo Leo en París.

"El PSG fue un infierno para los dos"

Neymar, sobre Messi: "Estuve muy feliz por el año que tuvo, pero a la vez muy triste, porque vivió las dos caras de la moneda. Llegó al cielo con la selección de Argentina, lo ganó todo en los últimos años, y con el PSG vivió el infierno. Vivimos un infierno, tanto él como yo", empezó diciendo el ex de Santos.

"Messi no merecía acabar así en París"

El futbolista argentino ganó dos Ligue 1 en París pero fracasó, al igual que todo el club, en su intento de ganar la primera Champions del club (cayó ambos años en octavos), pese a todo, Neymar piensa que se fue injusto con el de Rosario: "Messi se fue del PSG de una forma que, futbolísticamente, no se merecía. Por todo lo que es, todo lo que hace, cualquiera que lo conoce lo sabe, es un tipo que entrena, que pelea, si pierde se enfada y fue acusado injustamente, en mi opinión. Me hizo muy feliz que ganara el Mundial. Como dijiste, el fútbol fue justo esta vez. Messi merecía terminar así su carrera.

Halagos a Rodrygo y Vinicius, sus sucesores

Neymar, todavía un activo importante de la canarinha, ve en los dos madridistas un futuro prometedor en la Selección: "Lo veo. Vini y Rodrygo son dos jugadores con mucha calidad, dos estrellas que seguro que asumirán este protagonismo. En mi opinión, ya lo son, porque ya tienen ese nombre, independientemente de si yo estoy ahí o no. Nunca he sido un tipo egoísta, todo lo contrario, cuantos más protagonistas tengas en tu equipo, mejor será tu equipo. Estoy feliz de que estén llegando a este nivel, de que ya estén en este nivel y estén ayudando a la selección brasileña, que es muy importante. Son dos chicos que me gustan mucho. Vini y Rodrygo son dos amigos, hablo mucho con los dos. Espero poder ayudar", expresó el nuevo jugador del Al Hilal.

El ex del PSG y Barça aún sigue esperando su debut en el Al Hilal, que podría llegar el próximo 15 de septiembre. Messi, en cambio, ha jugado 10 partidos ya con el Inter de Miami y ha marcado en 8. Leo se sale en Estados Unidos.