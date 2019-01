Neymar: "¿El Real Madrid? En cuanto haya algo seguro, hablaré con todos"

En una entrevista en 'Canal +', Neymar afirma entre risas que "en cuanto haya algo seguro, hablará con todos", en alusión a los rumores que le colocan en el Real Madrid de cara a la próxima temporada.

"Siempre hay especulaciones sobre mi nombre, pero nada muy concreto. Cuando haya algo seguro, hablaré con todos. Estaré a la altura, eso lo tengo muy claro", asegura Neymar.

En esa entrevista también niega las informaciones que apuntan a que consumió drogas en la fiesta de Año Nuevo: "Se han inventado muchas cosas, la gente cree que yo supero los límites. Soy un gran atleta, estoy un poco loco, pero no soy tan estúpido. Ahora estoy mucho más tranquilo, he madurado mucho, lo que me permite lidiar con cualquier situación".