Nasser Al-Khelaifi, sobre las palancas del Barcelona: "No es justo y no estoy seguro de que sea legal"

El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, ha vuelto a lanzar un ataque abierto contra el Barcelona y las palancas económicas con las que Joan Laporta ha aliviado la situación económica del club azulgrana.

Nasser Al-Khelaifi pone en cuestión la legalidad de esa venta de patrimonio por parte de la directiva del Barcelona y asegura que "si se permite, otros harán lo mismo".

"¿Es justo? No, no es justo ¿Es legal? No estoy seguro. Si se permite, otros harán lo mismo. La UEFA, por supuesto, tiene sus propias regulaciones financieras y seguro que van a mirar todo", expresó Al-Khelaifi en una entrevista al portal 'Politico'.

El dirigente catarí ya había sido muy crítico con esta maniobra del Barcelona durante la Asamblea de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), donde advirtió de que "los niveles peligrosos de deuda y los acuerdos mágicos de capital no son un camino sostenible".

"Nadie permitirá que salga adelante la Superliga"

Por otro lado, en un momento donde se exploran otras vías para aumentar el espectáculo y las vías de ingreso, pidió "tener cuidado" con lo que están "cambiando en el fútbol" porque hay que "respetar a los aficionados".

El presidente del PSG se mostró "realmente seguro de que nadie permitirá que salga adelante la Superliga".

"Necesitamos pensar en todos, no solo en nosotros mismos. La Superliga se trataba solo de ellos mismos", sentenció, reiterando que "nunca" se unirá a este proyecto.