Nainggolan: "Los futbolistas no salen del armario por vergüenza"

Radja Nainggolan, futbolista de la Roma, aseguró en el programa Gert Late Night de la televisión belga que muchos futbolistas no declaran su homosexualidad "porque están avergonzados".

El belga, que se ha quedado fuera de la lista de su selección para ir al Mundial de Rusia, tuvo unas polémicas palabras sobre los futbolistas y sus acciones fuera de los terrenos de juego.

"El fútbol es conocido por las mujeres guapas que le rodean", afirmó, a la vez que bromeó con posibles infidelidades en su matrimonio: "A veces es difícil decir que no a las mujeres, no soy un ángel. Mientras no salga nada...".