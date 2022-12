El viral pique entre Messi y Mbappé en la final del Mundial que no pasó desapercibido

Lionel Messi y Kylian Mbappé regalaron un duelo inolvidable a los espectadores de la final del Mundial de Qatar 2022. Los tres goles del delantero francés no bastaron para robarle el sueño a Messi. Ambos, compañeros de equipo en el PSG, olvidaron los colores del club francés y protagonizaron un pique que no pasó desapercibido. Un momento que no tardó en viralizarse en redes y comentado por todos.

Tanto el 10 argentino como el 10 francés se gritan en sus respectivos goles. Messi es el que rompe el hielo: camina hacia su campo tras el gol y le grita a su compañero mientras agita el puño. Mbappé decidió contestar a su compañero en la línea de ataque en el PSG haciendo el mismo gesto acompañándolo de un grito.

La polémica está servida. Pese al encuentro, al final de partido se saludaron. Los dos jugadores dieron un espectáculo único en un escenario único que se saldó con Argentina como campeona del mundo 36 años después de la gesta de Maradona en México.

Mbappe y Messi baten todo tipo de récords

Cuesta creer que Messi, a sus 35 años, siga rompiendo récords. Pero así es. Se ha convertido en el futbolista que más partidos ha disputado en mundiales con un total de 26 y en el que más minutos ha disputado. Asimismo, se ha elevado como el primer futbolista en toda la historia en marcar gol en cada una de las fases de un Mundial. También es el que más partidos ha disputado como capitán (20). Otro de los registros que ha batido es el del primer futbolista en repartir al menos una asistencia en cinco ediciones mundialistas.

Mbappé fue devastador en Doha a partir de los 80 minutos. Tardó en llegar, pero llegó, y de qué manera. Con sus tres goles, empató con el inglés Geoffrey Hurst (1966) como el jugador con más goles en una final. Además, si sumamos su gol contra Croacia en 2018, es el máximo goleador en la historia de las finales de Mundiales con 4 tantos a sus tan solo 23 años.