Stéphanie Frappart: "Tendré que controlar las emociones para hacer un buen arbitraje"

La árbitra Stéphanie Frappart hará historia hoy en el Mundial de Qatar 2022. La colegiada francesa dirigirá el Costa Rica-Alemania del Grupo E y se convertirá en la primera mujer en arbitrar un partido en un Mundial masculino.

"Cuando me enteré la emoción fue enorme, no me lo esperaba, estoy muy orgullosa de representar a Francia en el Mundial", explicó Stéphanie Frappart en declaraciones distribuidas por la FIFA.

Frappart, que ya ha sido la primera mujer en otras muchas competiciones, tocará el techo con esta designación, pero afirmó que su principal objetivo pasa por "hacer un buen partido".

"Tendré que controlar la emoción para centrarme en el terreno", señaló la colegiada francesa.

"Voy a sentir mucha emoción al entrar en un estadio de un Mundial que seguramente estará lleno y donde habrá muchas expectativas. Pero enseguida habrá que centrarse en el juego porque habrá que tomar buenas decisiones. Haces una buena actuación cuando te centras en el objetivo esencial, el terreno", agregó Stéphanie Frappart.

A sus 38 años, Frappart fue la primera mujer en arbitrar un partido de la liga francesa, de la Liga de Campeones y de la Eurocopa y ahora sumará un nuevo hito al estar al frente de un partido del Mundial masculino.

Stéphanie Frappart ha ejercido como cuarta árbitra en los partidos México-Polonia y Portugal-Ghana del Mundial de Qatar 2022.