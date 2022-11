Rajoy, al más puro estilo Rajoy en su estreno como columnista tras el 7-0 de España: "Costa Rica es Costa Rica"

El 7-0 de España a Costa Rica es uno de los temas de este jueves al que no escapan los políticos. A pesar de coincidir con el Pleno en el Congreso, muchos han dejado puesta la antena para enterarse de lo que pasaba en el primer partido de la Selección Española de Luis Enrique en el Mundial de Catar.

Este mismo jueves ha debutado como columnista de 'El Debate' el expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, con frases muy suyas como "Costa Rica es Costa Rica", "Arabia Saudí y Japón eran Arabia Saudí y Japón" y "Alemania es Alemania" que recuerdan a su mítico "un vaso es un vaso y un plato es un plato".

El expresidente se estrena en este medio, donde escribirá artículos sobre los partidos de la selección española en el Mundial de fútbol que se celebra en Qatar.

Los políticos y el fútbol

Ese partido provocó que Patxi López, diputado del PSOE, se colocara el brazalete LGTBI para reivindicar los derechos del colectivo en Catar. No obstante, es algo que evitaron hacer cuando el Congreso de los Diputados otorgó la medalla al emir de Catar el pasado mes de mayo.

Otra de las imágenes más comentadas es la de la 'pillada' a dos consejeros del Gobierno andaluz viendo el partido de la Selección Española en pleno debate de Presupuestos. Su presidente, Juanma Moreno, ha tenido que salir en su defensa. "Les hemos pegado ya un tirón de orejas, como corresponde, aunque al final se perdieron los goles", ha confirmado entre risas.

Aunque a la misma hora del partido, el juego en el Congreso despertaba toda la atención. Los diputados estaban pendientes. "Unos figuras", ha dicho Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, "estaba aquí, en el Pleno, con un chat que tengo con mis amigos, y me iban cantando los goles".

Eso sí, según dicen, no lo vieron en directo. "Hoy he visto algunos cortes de algunos goles, pero perderme un 7-0 me molesta bastante", ha expresado Íñigo Errejón, presidente de Más País. Otros, como el diputado de Bildu, Oskar Matute, no estaban tan interesados. "Yo voy con la Selección de Euskadi, pero no puede competir", ha lamentado.