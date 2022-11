Una pareja de País Vasco firma un 'acuerdo legal' mientras se dispute el Mundial de Qatar

Llega el Mundial de Qatar y el planeta se para por la cita futbolística más prestigiosa. Es un acontecimiento que sucede cada cuatro años y que exalta a algunos aficionados hasta límites insospechados, dando lugar a las anécdotas más surrealistas. Una pareja vasca, residente en Durango, ha firmado un documento que se ha hecho viral en las redes sociales. Ella ha firmado un documento en el que se compromete a no "importunarle" a él durante la Copa del Mundo.

Don Alexander y Doña Ángela, como se hacen llamar los firmantes de este 'acuerdo legal' de cara al Mundial de Qatar, se comprometen a que el torneo tenga "prioridad absoluta e indiscuible" sobre cualquier otra programación en la televisión de casa. No importa que sea un Qatar-Senegal. Alexander lo deja bien claro en el punto 1: "No importunar aunque se trate de un encuentro sospechoso de ser soporífero, aburrido o no decisivo".

Además, se compromenten a a evitar "quejas, lloriqueos y caras de aburrimiento" durante los encuentros. Ángela también tendrá que aguantar las 'tertulias' de Alexander: "Debe aguantar cada uno de los comentarios y/o explicaciones que D. Alexander crea oportuno dar, sin tener en cuenta la duración, veracidad o importancia de los mismos. Estos pueden ser de diversa índole, tales como recordatorios de goles antológicos de Mundiales anteriores, explicación del fuera de juego, uso del VAR y un larguísimo etc".

Cláusulas: Cristiano y Messi

Pero las dos útimas cláusulas son draconianas. La primera de ellas reza así: "Si Cristiano Ronaldo mete gol, es obligatorio gritar 'siiiuuuuuu'. Esto se aplica a todos y cada uno de los goles que marque el Bicho". La última afecta a la decoración del hogar: "En caso de que Argentina gane el Mundial de fútbol, Doña Ángela permitirá que D. Alexander enmarque y cuelgue en la columna del salón una foto de Lionel Andrés Messi alzando la Copa del Mundo. Esta será de absoluta y libre elección de D. Alexander y permanecerá en ese lugar como icono de culto tanto tiempo como él considere oportuno".