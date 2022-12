La selección argentina llega a Buenos Aires en medio de un multitudinario recibimiento

La selección argentina de fútbol, que este domingo se proclamó campeona del mundo en Qatar tras ganar en la final a Francia en la tanda de penaltis, ya se encuentra en casa, donde fue recibida por decenas de miles de aficionados.

A las 2:23 horas (6:23 hora peninsular española), el vuelo AR1915 de Aerolíneas Argentinas que trasladaba a la delegación, encabezada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y el técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. El avión que trasladó a la selección, un Airbus 330 con imágenes de jugadores, incluye un Lionel Messi de gran tamaño en la cola de la aeronave.

Minutos antes de las 3:00 horas (7:00 en España), un exultante Messi con el trofeo de campeón del mundo en las manos junto al seleccionador y al dirigente de la AFA fueron los primeros en descender de la aeronave y, poco a poco, fueron bajando el resto de integrantes de la 'Scaloneta'.

¿Se reunirán con Alberto Fernández?

En medio de la polémica sobre si se reunirán en algún momento o no con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el único representante del Ejecutivo peronista a los pies del avión fue el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, quien acompañó al titular de Aerolíneas Argentinas, Pedro Ceriani. No obstante, no hubo ningún saludo protocolario entre autoridades y jugadores.

Tras pisar una alfombra roja, abordaron un autobús descapotable con imágenes de los jugadores, las tres estrellas que desde ahora llevará la camiseta albiceleste y el rótulo 'Campeones del mundo', en el que empezaron a bailar y saltar al ritmo del éxito popularizado durante Qatar 2022 "Muchachos, nos volvimos a ilusionar", del grupo La Mosca Tse Tse, que les recibió en directo.

Decenas de miles de personas abarrotaron los tres kilómetros que separan el aeródromo del recinto deportivo de la AFA donde pernoctarán los integrantes de la 'Scaloneta', horas antes de trasladarse a Buenos Aires para celebrar junto a la hinchada argentina.

Un dispositivo policial de 1.600 agentes permitió abrir un pasillo de seguridad para el acceso del autobús entre los aficionados mientras los jugadores seguían bailando en el techo del vehículo. Numerosos seguidores aguardaban a la selección desde varias horas antes y, sin duda, acompañarán también este martes la caravana de traslado de los deportistas hacia la capital argentina.

Festivo Nacional en todo el país

El Gobierno de Argentina decretó que este martes sea día festivo laboral para recibir a la selección.

La medida fue dispuesta ante el aluvión de personas que se espera en Buenos Aires para recibir a la 'Scaloneta'. Según lo previsto, el equipo capitaneado por Leo Messi protagonizará una caravana que, desde el mediodía (16:00 hora peninsular española) de este martes, unirá Ezeiza con el Obelisco, en pleno centro de Buenos Aires y epicentro de los festejos en el país sudamericano.

Un recorrido urbano en autobús permitirá que la hinchada pueda ver a sus héroes, esos que les hicieron sufrir en los minutos finales del partido de este domingo antes de estallar en júbilo con el último penalti de la tanda, convertido por Gonzalo Montiel.

Banderas, cánticos, bailes y aullidos de satisfacción inundaron todo el territorio a modo de festejo por la hazaña que llevó adelante la 'Scaloneta' en Qatar, sumando su tercer título, tras los logrados en 1978 como anfitriones y en 1986 en México.