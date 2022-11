Marco Asensio vuelve a su mejor versión marcando su primer gol en un Mundial ante Costa Rica

Marco Asensio está de vuelta. Y el jugador de la selección española se lo debe en gran parte a Luis Enrique. Asensio elogió este jueves las capacidades del seleccionador Luis Enrique: "Es muy exigente, busca la perfección en todo momento y se enfoca tanto en lo colectivo como en lo individual", dijo el mallorquín. Además, aseguró que reconoció que siempre "busca la perfección" y siente "confianza" con el asturiano.

El jugador del Real Madrid señaló que el entrenador asturiano se centra en todos los movimientos que hacen los jugadores de La Roja, tanto en el grupo como individualmente. "Lo analiza todo y nos explica su idea de juego, como quiere atacar y defender. Busca la perfección. Es muy exigente en todo el posicionamiento de cada jugador, por eso siempre se enfoca en el equipo y en lo que quiere de cada uno", aseguró en rueda de prensa.

Asensio marcó ante Costa Rica su primer gol en un Mundial, en su segunda participación, y mostró su felicidad con la confianza que siente de Luis Enrique para mostrar lo mejor de sí mismo en el campo. "Me encuentro muy bien. Ayer salió un gran partido en general de todo el equipo, yo personalmente estoy contento por el gol y por poder aportar muchas cosas. Acomodándome a lo que me pide Luis Enrique, estoy muy cómodo y feliz con la confianza que me está dando", confesó.

En el debut de España en Qatar ante Costa Rica, fue titular jugando como delantero centro de referencia. Sus combinaciones con Pedri, Gavi o Dani Olmo fueron una maravilla. El zurdo mallorquín marcó un golazo a pase de Alba y tuvo dos oportunidades claras de marcar más. "Desde el primer día, Luis Enrique me dijo que podía jugar en varias posiciones. De nueve es una posición en la que cada uno tiene que respetar su espacio porque jugamos como equipo. Tenemos que estar muy coordinados defensiva y ofensivamente. Me pide estar coordinado con los interiores y los extremos para que cada uno juegue en su posición y espacio", señaló.

No obstante, cabe destacar que Luis Enrique aseguró en uno de los 'streamings' que si Marco Asensio juega de 9, es delantero centro, nada de falso. El seleccionador insistió que cada jugador que ha llevado a Qatar para este puesto tienen características distintas, pero que si juegan por el eje del ataque, son 9 verdaderos.

El momento de Asensio dispara su valor

Lo que está claro es que este arranque de Mundial ha servido para saber que Marco Asensio ha vuelto más fuerte que nunca. Y no solo lo celebra la selección, también su club, el Real Madrid. Todavía no está cerrada su renovación y si sigue cuajando partidos como el del estreno del Mundial, su valor se va a disparar. El club blanco tendrá que ponerse las pilas en este sentido.