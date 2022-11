Luis Enrique frena la euforia tras la goleada ante Costa Rica: "El elogio debilita, queda margen de mejora"

España ha firmado hoy, 23 de noviembre de 2022, el mejor arranque en un Mundial de fútbol en toda su historia. La espectacular goleada y exhibición de fútbol que ha realizado la Selección ante Costa Rica en su debut confirma a 'La Roja' como uno de los equipos a tener en cuenta en este torneo.

Todo le ha salido a pedir de boca a Luis Enrique, que se mostró muy contento tras el partido, pero que también quiso lanzar un mensaje de tranquilidad, ¿hay demasiada euforia? "Todo lo que sea derrochar energía positiva, está muy bien, pero somos los primeros que mañana empezamos los entrenamientos para jugar contra Alemania, el elogio debilita", explicó el asturiano.

"Os lo iba anunciado, cuando las cosas salen así el fútbol..."

Pese a mostrarse comedido, Luis Enrique ha querido felicitar a sus jugadores tras la exhibición: "Os lo iba anunciando a lo largo de estos diez días y cuando las cosas salen así el fútbol se convierte en un deporte maravilloso, era un rival correoso que iba a generar problemas pero hemos estado excepcionales con el balón y sin él".

"Todo lo que sea energía positiva está bien pero el elogio debilita"

El gol y la excelente primera parte de Marco Asensio fue motivo de elogio por parte de 'Lucho', uno de los que siempre ha confiado en la calidad y en el compromiso del balear: "Está espectacular, a un nivel... pletórico de confianza, ha estado soberbio como 9 en el remate, es un jugador top y me alegro mucho por él".

"Marco Asensio está pletórico"

Balde debutó, Jordi Alba descansó y Busquets, al igual que el valenciano, pudo evitarse 30 minutos y además salió ovacionado: "El debut de Balde se ha dado en las circunstancias perfectas, tenemos que cuidar a Jordi que ha estado soberbio, también Busi y han salido del campo ovacionados".

"No creo que repita el once ante Alemania"

Tras los elogios llegó la primera pregunta sobre el futuro más cercano, Alemania el domingo: "No sé quién va a jugar, si conseguimos nuestro objetivo que es jugar siete partidos lo haremos entre todos, no es cosa de once, no he repetido nunca una alineación, probablemente no repita", concretó el exentrenador del Barcelona.

España se acostará hoy como líder indiscutible de grupo tras la goleada a Costa Rica, Japón sorprendió, remontó y venció a Alemania (1-2), los germanos son terceros de grupo y se jugarán la vida el próximo domingo ante España, Japón se verá las caras ante Costa Rica y una victoria le daría más de medio billete para los octavos.