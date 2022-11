Convocatoria España: La lista de Luis Enrique de la selección para el Mundial de Qatar en directo

"No es un topicazo. No miro de que clubes son. No tengo la intención de fundar en la selección un equipo. La mayoría de jugadores del Barça han jugado en su club por jugar en la Selección. No me fijo. Escojo en función de los criterios que creemos que son los importantes para desarrollar nuestro sistema de juego", justifica Luis Enrique sobre la lista del Mundial de Qatar.