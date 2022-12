Luis Enrique espera 'quedarse' mucho en Qatar: "¡Me habéis pegado la canción de 'Quéeedatee'!.."

Vaya susto de casi muerte se llevaron España y Luis Enrique hace dos días... La Selección cayó ante Japón (1-2) en el último partido de la fase de grupos y terminó pasando a octavos del Mundial de Qatar como segunda de grupo. España llegó a estar eliminada durante un par de minutos cuando Costa Rica se puso por delante ante Alemania.

Finalmente, los germanos remontaron a los centroamericanos pero no les valió para pasar a octavos, Japón, tras ganar a España, se clasificó como primero y se enfrentará a Croacia. Casi 48 horas después, el susto ya ha pasado y el próximo objetivo de la Roja es Marruecos el próximo martes. Luis Enrique ya está pensando en uno de los verdugos de Bélgica y tal y como ha mostrado en su Instagram esta mañana... 'espera quedarse mucho en Qatar'.

"Me habéis pegado la canción esa de Quevedo: ''Quéeeedate' lololo...' A ver si cumplimos el objetivo de quedarnos hasta la final"

"Buenos días, día 20 de concentración. He empezado la mañana de la mejor manera, yendo al gimnasio... y me gustaría mandar un saludo a todos los aficionados, especialmente a los que se juntan en Barcelona para ver todos los partidos de la Selección, además me habéis pegado la canción esa de Quevedo de 'Quéeeedate' lololo... A ver si cumplimos el objetivo de quedarnos hasta la final", ha dicho el asturiano en un vídeo en Instagram.

Una derrota ¿buena? ante Japón

Los chicos de Luis Enrique se vieron sorprendidos por los nipones en el último partido, Japón se jugaba la vida y España 'solo' el primer o segundo puesto, pasar como el segundo mejor irónicamente puede ser la mejor noticia para la 'Roja' ya que evitaría a Brasil hasta la final.

Este próximo martes se enfrentará en octavos ante la peligrosa Marruecos, si pasa se vería las caras en cuartos de final con el ganador del duelo entre el primero del Grupo H, Portugal, y el segundo del G, Suiza. En el caso de que los campeones de 2010 avancen hasta semifinales se podrían ver con Inglaterra, Senegal, Francia o Polonia.

Aun así, mucho tendrá que mejorar España su imagen respecto a Japón si quiere seguir avanzando en el Mundial de Fútbol.