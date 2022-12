Hazard se retira de la selección de Bélgica: "La próxima generación está lista"

Después de la prematura eliminación de Bélgica del Mundial de Qatar 2022, Eden Hazard ha decidido poner punto y final a su etapa en la selección de Bélgica. El jugador del Real Madrid lo ha confirmado a través de sus redes sociales este miércoles. "Hoy paso página. Gracias por vuestro cariño. Gracias por vuestro apoyo incondicional. Gracias por toda la felicidad compartida desde 2008. Hoy decidí poner fin a mi carrera internacional. La próxima generación está lista. Os voy a extrañar mucho chicos...", indicó el belga. Los Diablos Rojos no superaron la fase de grupos del campeonato mundial.

Su retirada de la selección nacional era rumor que se incrementó en los últimos días. Su actuación con Bélgica en el Mundial de Qatar fue muy discreta. No intervino mucho en el juego de los belgas y a penas pudo ser importante, por lo que el jugador blanco, en cuanto ha podido, ha dicho adiós.

Tras esta salida, cae la primera pieza de una generación de oro en Bélgica que no ha cumplido con las expectativas creadas. Ha sido aspirante a todo en los últimos grandes torneos, pero no ha sabido dar un paso al frente. Todo apunta a que la salida de Hazard no será la única.

El agradecimiento de la Federación belga

Hazard ha disputado 126 partidos como internacional en 133 convocatorias en los últimos 14 años con la selección, con la que debutó el 19 de noviembre de 2008, con 17 años, y ha marcado 33 goles.

Tras conocerse la noticia, la Federación belga publicó un mensaje de agradecimiento en Twitter: "Todo lo mejor, capitán". La Federación insertó también un vídeo del 2018 con Hazard celebrando en la Grand Place de Bruselas ante miles de aficionados el tercer puesto logrado entonces en el Mundial de Rusia, el mayor éxito futbolístico de Bélgica hasta el momento.

La retirada del jugador del Real Madrid de los Diablos Rojos llega tras el fracaso mundialista, donde Bélgica ganó a Canadá (1-0), perdió contra Marruecos (0-2) y empató contra Croacia (0-0), pero no logró acceder a los octavos de final.

El capitán, Eden Hazard, había sido titular en los dos primeros encuentros y fue suplente en el tercero, disputando solo los últimos 15 minutos. Hazard deja los Diablos Rojos como el cuarto jugador con más partidos como internacional de la historia de Bélgica, por detrás de Jan Vertonghen (145), Axel Witsel (130) y Toby Alderweireld (127).