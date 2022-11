Inauguración del Mundial de Qatar 2022, ceremonia de apertura hoy en directo

Lo hizo justo al acabar la rueda de prensa de Gianni Infantino.

"Estoy sentado aquí como un hombre gay. El hecho de que Infantino no sea gay no significa que no le importe. A él sí. Vosotros ves la parte pública, yo veo la parte privada. Hablamos mucho de esto. Ya ha pasado algún tiempo al lado de Gianni trabajando al lado de Infantino y en todo momento me he sentido respaldado y ayudado, Soy gay como también lo son otros muchos compañeros en la FIFA y siempre he sentido el respaldo"