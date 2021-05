Muere un amigo de Neymar a los 23 años tras caer desde un quinto piso: "Habíamos quedado para vernos"

Conmoción en Brasil tras la muerte del cantante Kevin Nascimento Bueno al caer desde el quinto piso del hotel en el que se encontraba, situado al oeste de Río de Janeiro.

El artista, más conocido como MC Kevin, era amigo de Neymar Jr. Por ello, el futbolista brasileño ha cambiado su foto de perfil de Instagram por un crespón negro y ha escrito un sentido mensaje desde su cuenta oficial.

"No me lo puedo creer, 23 años... Juro que no sé qué decir. Solo agradecerte el cariño que tuviste hacia mí. Teníamos pensado vernos ahora en mis vacaciones e infelizmente no podremos. Tengo la certeza de que aún así te abrazaré y te agradeceré la confianza en mí. Que descanse en paz mi niño", ha escrito Neymar en Instagram, junto a un vídeo del cantante.

MC Kevin fue trasladado de urgencia al hospital pero terminó perdiendo la vida por culpa de las lesiones sufridas en la caída. En un principio se informó de que se trataba del 11º piso, pero finalmente se confirmó que la caída se produjo desde el quinto.

Los agentes de Policía de Brasil han abierto una línea de investigación para determinar qué pudo provocar la caída que terminó con la vida del joven Kevin Nascimento.