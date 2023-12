Muere la actriz porno Sophie Anderson días después de la pérdida de su novio Oliver Spedding

La estrella porno Sophie Anderson ha muerto a los 36 años solo dos semanas después de la muerte de su novio, el exfutbolista y también actor de cine para adultos Oliver Spedding.

La madre de cuatro hijos, que trabajaba como actriz para adultos desde 2017, conoció al exjugador del Crystal Palace mientras trabajaba en el set de una película porno.

Amigos de la actriz confirmaron que Anderson falleció a principios de esta semana, según informan medios británicos. En marzo del año pasado, la actriz de Slough, Berkshire (Reino Unido), luchó por su vida contra una sepsis después de que uno de sus implantes mamarios se infectara y explotara. No obstante, la causa exacta de su muerte aún no se ha revelado.

La noticia de la muerte de Anderson se conoce apenas dos semanas después de la de su pareja, el exjugador de Crystal Palace y Croydon FC Oliver Speeding, a la edad de 34 años. Aún se desconocen las causas de su deceso el pasado 17 de noviembre.

Dejó el fútbol por el porno

Oliver Spedding fue noticia hace un tiempo tras tomar la decisión de dejar el fútbol para dedicarse al cine para adultos. Conocido en el mundillo con el nombre artístico de Damian Oliver, él mismo contó cómo se produjo su salto del Crystal Palace al porno.

"Fue aterrador estar en mi primer set. Cuando estaba en Crystal Palace, si me hubiera quedado con ellos, podría haber ganado mucho más jugando al fútbol. Era bueno en ambas cosas, pero siendo una estrella porno, pensé que sería igual de bueno, pero no es tan bueno como la gente piensa", admitía Spedding en el podcast Anything Goes de James English en julio de 2022.

Spedding reconoció que se equivocó al dejar el fútbol y convertirse en actor porno, explicando que llegó a actuar en películas de cine para adultos por unas 150 libras.

Oliver aparcó su carrera futbolística tras pasar un tiempo en prisión por un delito menor y, tras dedicarse durante un tiempo a pintar casas y acometer reformas, dio el salto al cine porno tras conocer en una orgía a Sophie Anderson, quien terminaría siendo su novia.