Muere a los 34 años Oliver Spedding, el jugador que dejó el fútbol para convertirse en actor porno

Luto en el fútbol británico tras confirmarse la muerte de Oliver Spedding, exjugador de Crystal Palace y Croydon FC, a los 34 años. El exfutbolista fallecía el pasado 17 de noviembre por causas que aún no han sido desveladas.

"El Croydon está profundamente entristecido al enterarse del fallecimiento de nuestro exjugador, Oliver Spedding. Jugó para el club durante un par de temporadas y fue una persona muy querida que siempre dio lo máximo por el equipo", reza el comunicado del Croydon FC.

"Todos en el club extrañaremos muchísimo a Oliver y nuestros pensamientos están con su familia y amigos en este momento difícil. Habrá un minuto de silencio en el partido en casa de este sábado en memoria de Oliver y en las próximas semanas se anunciará un nuevo homenaje a su vida. Descansa en paz, Ollie", aseguraba el club británico en sus redes sociales.

El futbolista que dejó la Premier para dedicarse al porno

Oliver Spedding fue noticia hace un tiempo tras tomar la decisión de dejar el fútbol para dedicarse al cine para adultos. El propio Spedding contó cómo se produjo el salto desde el Crystal Palace al porno.

Spedding reconoció que se equivocó al dejar el fútbol y convertirse en actor porno, explicando que llegó a actuar en películas de cine para adultos por unas 150 libras.

"Fue aterrador estar en mi primer set. Cuando estaba en Crystal Palace, si me hubiera quedado con ellos, podría haber ganado mucho más jugando al fútbol. Era bueno en ambas cosas, pero siendo una estrella porno, pensé que sería igual de bueno, pero no es tan bueno como la gente piensa", admitía Spedding en el podcast Anything Goes de James English en julio de 2022.

Oliver aparcó su carrera futbolística tras pasar un tiempo en prisión por un delito menor y, después de dedicarse durante un tiempo a pintar casas y acometer reformas, dio el salto al cine para adultos tras conocer en una orgía a Sophie Anderson, actriz porno y que acabó siendo su novia.

En una entrevista con el diario The Sun, Oliver Spedding recordó cómo fue su primera experiencia en el cine porno, una experiencia aterradora.

"Fue aterrador, estar en mi primer set, el cámara era un irlandés grande y calvo, daba bastante miedo y tengo que sacar mi pene delante de él y empezar a tener sexo. Yo estaba desnudo y sudando, y resbalada en el sofá por culpa de mi propio sudor. Yo era sólo un desastre", recuerda el exjugador fallecido.