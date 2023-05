Mourinho: "Si el presupuesto de la Roma es más alto, es porque los jugadores del Sevilla ganan poco"

José Mourinho, entrenador de la Roma, dejó un curioso momento en su rueda de prensa previa a la final de la Europa League ante el Sevilla. Un periodista le preguntó al portugués por el hecho de que el club italiano tuviera un presupuesto más elevado que el equipo hispalense y Mou no escondió su sorpresa ante ese hecho.

¿No me digas? No me lo creo. ¿En serio? ¿Es verdad? Es curioso porque con los jugadores que tiene el Sevilla, si el presupuesto de la Roma es más alto, es porque los jugadores del Sevilla ganan poco", explicó Mourinho.

"Nosotros tenemos niños del B. Si estos ganan menos que Lamela, En-Nesyri o Montiel es que son mal pagados", reflexionó el entrenador de la Roma.

Mou cree que "la historia hace favorito" al Sevilla

El técnico portugués admitió que "la historia hace favorito" al equipo español, hexacampeón de esa competición, y eso "hay que respetarlo", pero aseguró que "cuando empiece el partido", sus jugadores no estarán "pensando en nada de eso" y, aunque son jóvenes, tampoco son "'angelitos'" ni van a salir a jugar así" en Budapest.

"Ellos tienen una historia y una experiencia de la que nosotros carecemos, para el Sevilla casi ha sido algo habitual jugar finales de Liga Europa, mientras que para la Roma y nuestros aficionados es algo extraordinario, una experiencia magnífica e inolvidable", admitió Mourinho.

"Ha sido un periplo largo y distinto respecto a nuestro rival, que viene de la Champions. Jugamos 14 partidos para llegar aquí y lo merecemos. Hemos trabajado para llegar en buenas condiciones y luchar por levantar este trofeo", recordó Mourinho sobre el camino hasta la final de la Europa League.

Mourinho elogió el trabajo de Mendilibar en el Sevilla y afirmó que él renovaría al entrenador español.

"Llegó con el equipo en la situación en la que estaba y ahora está en una final europea, así que obviamente sí. Aunque yo no soy ni director deportivo y mucho menos presidente, sólo soy entrenador", aseguró Mourinho.

Por último, Mourinho fue cuestionado sobre su futuro y sobre si podría irse de la Roma, como hizo tras ganar la Champions con el Inter.

"Esta pregunta se la deben hacer a Mendilibar, que no tiene contrato y tiene una situación más complicada. Hablé con los capitanes que me cuestionaron sobre eso, es una cosa entre el equipo y yo. Contesté de manera objetiva, saben lo que quiero. La situación con el Inter era distinta, no había firmado todavía con el Madrid, pero estaba todo hecho, ahora no hay ningún contacto con otros clubes. Lo único que importa es el equipo, y queremos pensar en eso", zanjó Mourinho sobre su futuro.