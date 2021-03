Los Mossos concluyen que la auditoría de PwC del 'Barçagate' es insuficiente y no investigó los aspectos clave del caso

Los Mossos siguen investigando el conocido como BarçaGate, el caso por el que fue detenido Bartomeu, expresidente del Barcelona, y que implicó un registro policial en las oficinas del Barcelona.

Lo último que ha trascendido es que, según los Mossos, en el informe de la empresa auditora PriceWaterhouseCoopers (PwC) sobre el 'Barçagate' "resulta insuficiente por el fraccionamiento de la información" y "por la falta de profundidad en el encargo de PwC".

Eso es lo que se estipula en el sumario del caso, un sumario en el que los agentes aseguran que de todas las manifestaciones que hizo el Barcelona en el comunicado que publicó tras recibir el informe de PwC, tan solo hay una "que se ajusta a la realidad".

Esta es que "los trabajos efectivamente realizados por las empresas proveedoras (pertenecientes a NSGroup) son incompletos, de acuerdo con el encargo y los servicios contratados".

Los Mossos sostiene que no tiene fundamento que el Barcelona asegurara que "en la contratación por parte del FC Barcelona de diversos servicios relativos a la monitorización y análisis de redes no se encargó ninguna campaña difamatoria contra nadie", y que "no existió ninguna conducta corrupta" porque estos aspectos no fueron investigados "por PwC" ni fueron solicitados "por el club".

Además, los Mossos dicen que hay afirmaciones que "deberían ser ratificadas por todos los miembros de la junta directiva".

Faltan por investigarse los aspectos principales del BarcaGate

Por ejemplo, la conclusión de la auditoría que sentencia que "este proyecto (el de NSGroup con el Barça) había sido informado formalmente, en varias ocasiones, a la junta directiva del club".

De la auditoría de PwC sobre el 'Barçagate' el club tan solo hizo públicas las cinco páginas de conclusiones que expuso en una rueda de prensa celebrada en el Auditori 1899, en la que explicaron el asunto el portavoz, Josep Vives, y el jefe de los servicios jurídicos, Román Gómez-Ponti, detenido y puesto en libertad provisional el pasado lunes precisamente a raíz de este caso.

Según los Mossos, "si no se hace un análisis relacional entre el estallido del asunto 'Barçagate', el encargo del FC Barcelona a PwC y las conclusiones de la consultora se pueden generar errores de apreciación porque la información, que en este caso deberían recibir los más de 150.000 socios como parte interesada, resulta insuficiente por el fraccionamiento de la información y por la falta de profundidad en el encargo de PwC".

El cuerpo policial echa en falta en el informe de PwC referencias a cuestiones relativas "a si el club utilizó empresas externas para llevar a cabo una campaña de desprestigio a personas y entidades no afines a la junta directiva de Bartomeu, la vinculación de NSGroup con los perfiles de las redes sociales identificados en el informe de la Cadena SER o el coste de este encargo (crear, alimentar y actualizar perfiles/bots)", entre otros aspectos.