Morata emite un comunicado tras ser implicado en las apuestas ilegales de Fagioli

Álvaro Morata ha salido al paso de las informaciones que le vinculan con los negocios de Nicolò Fagioli para pagar deudas relacionadas con apuestas ilegales. En un comunicado publicado en sus redes sociales, el jugador del Galatasaray ha desmentido tajantemente cualquier implicación y ha afirmado que su relación con el futbolista italiano se ha limitado a darle apoyo personal y profesional.

"Quiero aclarar que en lo único en lo que he ayudado a Fagioli en estos años es en darle consejos sobre su carrera"

"He visto las informaciones que están saliendo sobre mí y quiero aclarar que en lo único en lo que he ayudado a Fagioli en estos años es en darle consejos sobre su carrera, como amigo y como una persona con más experiencia que él. Nunca he sabido nada de su situación", declaró Morata en un storie de Instagram.

Fagioli, actualmente en la Fiorentina en calidad de cedido por la Juventus de Turín, está siendo investigado por las autoridades italianas por presunta participación en una red de apuestas ilegales. Según la fiscalía, el centrocampista se habría encargado de reclutar a apostadores y habría acumulado una importante deuda que trató de cubrir revendiendo relojes de lujo.

"Niego toda la información que ha salido porque es falsa"

Según publica La Gazzetta dello Sport, el jugador supuestamente proponía comprar estos relojes para después revenderlos a mayor precio y para convencer a sus socios potenciales aseguraba que Morata, excompañero suyo en la Juventus, le facilitaba los artículos a un precio reducido, participando así en el negocio.

El capitán de la selección española ha querido zanjar cualquier duda con un mensaje directo: "Quiero mucho a Nicolò y espero que pueda arreglar pronto todos sus errores, pero no tengo nada que ver con su situación y les ruego que no difundan noticias falsas ni mentiras. Repito: niego toda la información que ha salido porque es falsa", apostilló Morata.

