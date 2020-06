Morata confiesa qué le dijo Simeone en el derbi: "Me pidió unos crosantinos"

Ni que fichara por el Atlético, ni que lo que estaba fallando Benzema. Nada de eso. Nada de hecho que tenga algún tipo de conexión con el fútbol. Álvaro Morata por fin ha despejado la duda que tenía a muchos sin dormir y realizando todo tipo de especulaciones. Sí, ya sabemos qué es lo que Diego Simeone le dijo entre risas mientras el '9' madridista calentaba en la banda. Y nadie lo habría imaginado.

"El Cholo me hizo una broma que no tenía nada que ver con el fútbol. Le conozco porque jugó con Juanma López (su representante), y me pidió unos crosantinos de la marca que he creado", comentó el jugador del Real Madrid.