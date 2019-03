El misterioso mensaje de Iker Casillas en las vías de un tren: "Nadie me ha visto a mí"

Iker Casillas ha dejado una profunda reflexión a sus seguidores. El portero del Oporto, muy activo en redes sociales, ha subido una foto a su cuenta de Instagram en la que se le ve entre las vías de un tren.

La parte que ha dejado descolocados a muchos de sus seguidores ha sido la frase que acompañaba a esta foto: "He visto trenes pasar. He visto trenes no salir. He visto trenes estropeados. ¡He visto de todo! ¡Y nadie me ha visto a mí!".

Te puede interesar:

Iker Casillas desvela su mala experiencia con los Reyes Magos: "Se confundieron"