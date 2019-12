Miquel Buch: "Los Mossos garantizarán la seguridad del Clásico. Fue un error aplazarlo"

Miquel Buch, conseller de Interior de la Generalitat, ha detallado el dispositivo de seguridad para garantizar el transcurso con normalidad del Barcelona - Real Madrid del próximo miércoles, amenazado en los últimos días por la plataforma Tsunami Democrátic.

"Los Mossos garantizan la seguridad del Clásico. Fue un error aplazarlo. Hay plena confianza con los Mossos en que garantizarán la seguridad dentro y fuera del campo. Se hará también una atención especial a las dos aficiones", explicó Buch.

"La decisión de aplazar el Clásico no fue policial, sino de LaLiga, y no la compartimos"

El conseller de Interior aseguró que fue un error aplazar el clásico en octubre y que la seguridad también se habría garantizado en ese momento. Además, Buch deslizó que pudo haber motivos políticos en ese aplazamiento.

"No hacía falta aplazar el partido. Hubiéramos garantizado ese partido igual que el del 18 de diciembre. La decisión no fue policial, sino de LaLiga, y no la compartimos. Fue una decisión equivocada", indicó Buch.

El conseller admitió, tras las amenazas de Tsunami Democrátic, que se trata de "un partido de alto riesgo como todos los Barça-Madrid" y recordó que "se le suma un hecho de alerta terrorista de 4 sobre 5, que ya genera un punto más para asegurar la seguridad de toda la gente. Además, un elemento más, la concentración de Tsunami entorno al campo de fútbol".

Buch confirmó que se han coordinado con el Barcelona para organizar el dispositivo de seguridad como suelen hacerlo otras veces.

"Tenemos un dispositivo preparado de orden público. Como siempre hemos estado en contacto con los dos clubes, especialmente con el FC Barcelona, porque es quien acoge el partido", indicó Buch.

En el dispositivo de seguridad, como detallaron Buch y Eduard Sallent, comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, participarán más de 1.000 efectivos del cuerpo policial catalán y con cerca de 3.000 miembros en total, aunque no está previsto que lo haga ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional.

Los Mossos no descartan una invasión de campo, aunque lo ven poco probable

Eduard Sallent reconoció que el "peor escenario" sería la invasión del campo por parte de Tsunami Democràtic, una "situación extrema" que no contemplan como "probable", aunque sí "posible".

"Uno de los escenarios más complejos sería una invasión del campo, una situación extrema que no contemplamos como probable, pero sí posible", ha subrayado Sallent

Sallent ha explicado que establecerán un cordón de seguridad que activarían en dos fases, primero desde la mañana en un perímetro más alejado del Camp Nou, para garantizar la llegada de jugadores y árbitros, y otro para impedir que las concentraciones convocadas por Tsunami en los aledaños del estadio impidan el acceso del público.

Sobre las intenciones de Tsunami Democràtic, Sallent dejó claro que nos les consta que quieran interrumpir El Clásico.

"No tiene intención de interrumpir el partido y entendemos que esto no sucederá. Este sería el escenario no deseado. Estamos preparados para responder", indicó Sallent.