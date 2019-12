Tsunami Democrátic: "Sería curioso que el Clásico se suspenda por segunda vez"

Tsunami Democàtic continúa con su presión sobre el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid del 18 de diciembre y en una declaraciones a RAC1 ha asegurado que "sería curioso que el Clásico se suspenda por segunda vez".

"Tsunami no ha pedido en ningún caso la suspensión del partido. Solo que el campo sea un clamor con el mensaje 'Spain, sit and talk'. Sería curioso que al final fueran la RFEF y La Liga las que suspendan el Clásico por segunda vez. Quizás son ellos los interesados en que no se juegue. La pregunta, en todo caso, es para la RFEF", afirma Tsunami.

"Que el campo sea un clamor con el mensaje 'Spain, sit and talk'"

La plataforma independentista reitera que lo que han solicitado es que se muestre la pancarta con el lema 'Spain, sit and talk' en las gradas y el césped del Camp Nou.

"Hemos trasladado al Barça la propuesta que nuestro mensaje fuera bien visible en el campo y las gradas al inicio del partido. Las fórmulas podían ser varias siempre garantizando la visibilidad. No ha habido respuesta positiva en este sentido. Aún así, Tsunami deja la puerta abierta que haya respuesta para poder hacer visible este mensaje, transversal y mayoritario en la sociedad catalana, por parte del Barça", ha indicado Tsumani en RAC1.

Tsunami Democràtic también señala de forma directa a Javier Tebas, presidente de La Liga, como la persona que está detrás para suspender el encuentro: "Este es un partido que se ha anulado ya una vez. Y lo hizo Javier Tebas, quizás él no quiere que se juegue".