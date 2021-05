El ministro Uribes: "La Liga me dijo que entendía que el público volviera solo a unos estadios"

José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte, anunció en el día de ayer que el público volverá a los estadios tanto en la Liga Santander como en la ACB de baloncesto. Un regreso de aficionados que se llevará a cabo de forma gradual.

El público solo regresará a los estadios que se encuentren en comunidades autónomas en fase 1 epidemiológica, con una incidencia acumulada del coronavirus inferior a 50 casos por cada 100.000 habitantes.

Por tanto, solo equipos de la Liga como Elche, Villarreal, Valencia o Celta de Vigo podrán jugar con público local en las dos últimas jornadas del campeonato, aunque esto podría variar.

El ministro de Deporte reconoce que le "preocupaba un poco la desigualdad" al dejar entrar afición solo en algunos estadios, pero que lo importante es no olvidarse de que la pandemia continúa y hacerlo de un modo progresivo.

Sobre las distintas opiniones volcadas en las últimas horas sobre si es justa o no esta medida, Uribes ha asegurado que Javier Tebas, presidente de LaLiga, le comunicó que entendía esta forma de proceder. "La propia Liga me dijo: ministro, no te preocupes, lo importante es que demos los pasos".