Malu Salgado tiene 15 años y es de Madrid. Le gusta que la llamen Malu, sin acento en la u. Hija de Michel Salgado (exjugador del Real Madrid y Selección Española, entre otros) y Malula Sanz. Lleva viviendo fuera de España desde los seis años, cuando se fueron a vivir a Manchester, y de ahí a Dubái con nueve.

Empezó a cantar con seis años, estudió teatro musical y al llegar a Dubái continuó con clases de canto. Malu cantó a los jugadores del Real Madrid tras ganar el mundialito de clubes, en el avión de regreso a España. Habla cuatro idiomas.

A sus 15 años Malu Salgado se atrevió a subirse al escenario de La Voz Kids para interpretar el tema Russian Roulette de Rihanna. Sin embargo, ningún coach giró su silla para llevársela a su equipo. Vanesa Martín, David Bisbal, Rosario Flores y Melendi no apretaron el botón.

"Tienes una voz muy especial, unos giros muy bonitos, un vibrato muy bonito… te falta solamente controlar los nervios", dijo David Bisbal a la joven. "Estábamos a punto todos de darle al botón, así que te pido que por favor no te des por vencida", recomendó el almeriense.

Eso sí, David Bisbal es su ídolo y la hija de Míchel, aunque no entró en el programa, logró cumplir el sueño de cantar junto a él y ambos interpretaron la canción Hate that I love you de Rihanna.

Su padre, Míchel Salgado, puso este mensaje en Instagram tras la eliminación de su hija:

"Ante el ruido q ha causado en la prensa y redes sociales la actuación de mi hija ayer me veo en la obligación de proteger a una menor q solo ha querido cantar, divertirse y vivir una experiencia inolvidable. Quiero puntualizar algunas cosas:

1. No tengo ni idea de música por lo q ni se me ocurre juzgar su actuación, ni tampoco nos importa

2. Sólo lo vemos como una experiencia más en su vida y en su educación y estoy muy orgulloso de su respuesta después de la derrota. Le va a servir para su vida.

3. Para todos los expertos q han dicho q tendría q haberse adaptado a todo decirles q tienen razón pero ella no ha elegido la canción y me gustaría ver a los de flamenco adaptarse y cantando en inglés y música soul o Rihanna.

4. Muchas gracias a los q la han apoyado en esta inolvidable experiencia y respeto a una menor a los q no.

5. Malu, canta todos los días para mi, diviertete, sueña, e iluminame cada día como lo haces".