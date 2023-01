Messi: "No me gustó el 'andá para allá' y todo eso"

Leo Messi ha concedido a Andy Kusnetzoff, de la emisora Urbana FM, su primera entrevista desde que fue campeón del mundo con Argentina. El delantero del PSG afirmó que le "hubiese gustado" recibir la copa del mundo, conquistada por la Albiceleste el 18 de diciembre de 2022, de manos de Diego Armando Maradona: "Me hubiese gustado que me entregue la copa. Si hubiese estado, me la hubiese entregado él. Pero si no que todo esto, que vea Argentina campeón del mundo, con lo que él amaba la selección... Hubiese sido muy linda esa foto con Diego también", declaró el capitán de la selección.

"La Copa me llamaba. Me decía 'ya está, vení y agarrame que ahora sí la podés tocar'"

Leo ha asegurado que no le agradó nada lo que sucedió en el partido contra Países Bajos, donde le dedicó el Topo Gigio a Van Gaal y protagonizó un histórico pique con Weghorst: "No lo pensé, salió en el momento. Sí que sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que él (Van Gaal) había comentado. Incluso algunos de mis compañeros me decían 'viste lo que dijo', a propósito. Y bueno, cuando termina todo eso no me gusta eso que hice, no me gusta el 'andá para allá' y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. Se fue dando. No me gusta dejar esa imagen pero son cosas que pasan también".

No ha vuelto a ver la final

¿Ha vuelto a ver la final contra Francia? El argentino ha reconocido que no ha vuelto a ver el partido de la final y que la noche antes del encuentro durmió bien y no hizo nada especial. "Vi resúmenes, jugadas, festejos de la gente cuando somos campeones del mundo, pero la final en sí, los 90 minutos, no los volví a ver", ha señalado el exbarcelonista.

Messi también ha rememorado el momento en el que por fin besó el trofeo: "La vi ahí y no podía no hacer lo que hice. La Copa me llamaba. Me decía 'ya está, vení y agarrame que ahora sí la podés tocar'. La veía ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé, la fui a besar porque pasé por al lado. Lo necesitaba".

También ha abierto su lado más personal y ha recordado cómo vivieron sus hijos y su mujer la Copa del Mundo: "Fue un mes increíble para mí y mi familia. Thiago estaba enloquecido. Ver cómo disfrutaba, cómo lo sentía, cómo sufría... porque después del partido con Holanda lloraba. O Mateo haciendo cuentas después del partido que perdimos contra Arabia. Ciro es el que menos entiende, pero los otros dos lo vivieron como hinchas. Sufriendo, viviéndolo al máximo, disfrutándolo. Incluso cuando volvimos a París extrañábamos los días en Qatar. La pasamos muy bien".

Se le bloqueó Instagram

Además, el internacional ha hecho gala su gran fe para ganar el título. "Yo lo había dicho una vez. Creo que fue antes del 2014. Dije que sabía que Dios me iba a regalar un Mundial", ha afirmado. Por último, Messi ha explicado que tenía muchos mensajes de Instagram y se le bloqueó. "Hubo mensajes que no llegué a ver, fue una locura. Es algo muy lindo que otros deportistas te reconozcan de esa manera. No soy mucho de responder o comentar fotos, como mucho un like".