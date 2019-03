Matt Damon, un aficionado del Atlético de Madrid más: "¡Aúpa Atleti!"

El presidente del Atlético de Madrid y productor de cine Enrique Cerezo posó hoy en Madrid con el actor estadounidense Matt Damon, que se encuentra en España promocionando la película 'Jason Bourne', al que entregó una camiseta del Atlético y del que dijo que es "el fichaje del verano" del conjunto rojiblanco.

Damon, de 46 años, que acudió en Madrid a presentar la quinta entrega de la saga que protagoniza con el personaje de Jason Bourne, posó durante unos minutos con Enrique Cerezo y el lateral brasileño Filipe Luis, el futbolista más cinéfilo de la actual plantilla rojiblanca. El actor de Massachussets recibió una placa con el escudo del Atlético, una camiseta con su nombre a la espalda y entregó un balón firmado a Cerezo.

"Aúpa Atleti"

También se atrevió con un "Aúpa Atleti", el grito de los aficionados rojiblancos, y desveló que el conjunto madrileño le recuerda a su equipo de béisbol favorito. "Sí, conocía al Atlético, son fantásticos. Me recuerdan a mi equipo favorito, los Boston Red Sox", dijo Damon.

Ambos equipos comparten el rojo y el blanco como colores principales en sus vestimentas. En pleno mercado de fichajes, en el que la búsqueda de un delantero para el equipo que dirige el argentino Diego Simeone es uno de los asuntos más comentados de la información deportiva, Cerezo no dudó en definir a Damon como "el fichaje del verano".

"Es el fichaje del verano, se incorpora la semana próxima, recién llegado de Estados Unidos", bromeó el presidente rojiblanco y productor de cine, que una vez retirado Matt Damon atendió las cuestiones deportivas y dijo que todavía "queda mucho verano" para dilucidar qué delantero se enfundará la camiseta rojiblanca, que hoy recibió Matt Damon.

Una carrera consagrada

El protagonista de la saga Bourne, 'El indomable Will Hunting', o 'The Martian' no es el primer actor que recibe una camiseta del Atlético. Cerezo ha entregado en otras ocasiones la zamarra rojiblanca a estrellas del séptimo arte estadounidenses como Harrison Ford, Samuel L. Jackson, Will Smith o Halle Berry.

El club también tuvo varios filmes presentes en su camiseta durante las temporadas 2003-04 y 2004-05, como parte del acuerdo de patrocinio con la distribuidora de cine Columbia. 'Spiderman 2', 'Dos policías rebeldes 2' o 'Hollywood: departamento de homicidos' fueron algunos de los títulos.