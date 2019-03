Mateu Alemany: "Peter Lim no está feliz de cómo están las cosas en el Valencia"

Mateu Alemany, nuevo director general del Valencia, aseguró que Peter Lim, máximo accionista del club, no es feliz con la marcha del club pero dijo que mantiene la ilusión y que le ha anunciado que volverá a la ciudad, a la que no viaja desde hace casi un año.

"Peter Lim no es feliz de cómo están las cosas, está disgustado por cómo han ido las cosas y quiere que esto cambie. El club quiere que las cosas cambien, que mejoren y tendremos que conseguir que cambien para bien", señaló en el acto de presentación como director general del Valencia.

Sin una "varita mágica"

El ejecutivo dijo que el inversionista asiático "tiene una ilusión tremenda por hacer cosas importantes en lo deportivo" y que en las dos reuniones que han mantenido le ha transmitido que sigue viendo el club como un proyecto a largo plazo.

"Vi a Lim muy ilusionado y me transmitió una cosa importante y es que su visión del Valencia es que se trata de una inversión a largo plazo", afirmó. Además, explicó no le dijo por qué hace casi un año que no va a Mestalla pero sí que le confirmó que lo hará. "Ha dicho que tiene intención de venir, entiendo que lo hará cuando sus obligaciones se lo permitan. Me dijo que tenía esa idea en la cabeza", anunció.