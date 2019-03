Mata: "Del Bosque no me ha dado ninguna explicación de mi ausencia en la Selección"

Juan Mata, que vuelve a la selección española, ha querido apoyar a su compañero y amigo David de Gea tras el fallido fichaje de éste por el Real Madrid. "Le veo como siempre, tranquilo. Su personalidad le puede beneficiar porque en momentos de estrés rinde mucho mejor", afirmó Mata. "David es un gran portero, cualquier equipo en el mundo ganaría con él. La afición del United estará con el equipo y con todos", aseguró.

Regresa a la Selección

En rueda de prensa, Mata ha asegurado que está muy contento con su regreso a la selección española. "Del Bosque tiene que tomar decisiones y yo tengo que hacer mi trabajo. Siempre he tenido la ilusión de volver, sobretodo en un año importante. No hemos hablado. Me ha dado la bienvenida y nada más", asegura el español, que cree que la temporada pasada estuvo bien y quiere quedarse "muchos años más aquí".

La selección española no levanta la cabeza desde que perdió la final de la Copa Confederaciones ante Brasil y tras la eliminación en el Mundial. Muchos de los jugadores desean volver a repetir los logros conseguidos y devolver la sonrisa a los españoles. "Los que fuimos a Brasil tenemos una espina clavada. Nos encantaría seguir con la racha y ganar otra Eurocopa", dijo Mata.