Mascherano carga contra Dilbos: "Lamento que el fútbol argentino cuente con gente de este nivel de calidad humana"

El jugador del FC Barcelona e internacional argentino Javier Mascherano ha negado que exista y que él dirija un 'club de amigos' en la selección y con ello ha querido desmentir a quien fuera preparador físico con Alfio Basile al cargo del combinado, Carlos Dibos, quien ha asegurado que se fueron por la manipulación de ese hipotético grupo que estaría liderado por el 'Jefecito'.

"Es una lástima para el fútbol argentino que un profesional como el señor Dibos, que trabajó junto a nosotros en la selección argentina, me haga responsable de cosas tan graves como las que ha mencionado", señaló Mascherano en un comunicado en sus redes sociales.

El central niega las acusaciones

Mascherano niega así formar parte de ningún grupo de jugadores que haya influido o manipulado a un seleccionador. "Puedo aceptar cualquier tipo de críticas en cuanto a mi nivel de juego, pero no así que se me atribuyan estas acusaciones. Tengo la conciencia tranquila que jamás he intervenido en una decisión de un entrenador", argumentó.

Por ello cargó contra Dibos y lamentó sus declaraciones. "Las cosas que he compartido junto a él y mi opinión sobre su profesionalidad me las reservo para mí. Lamento muchísimo que el fútbol argentino cuente con gente de este nivel de calidad humana", se expresó.

Dibos atacó a Messi y Mascherano

Carlos Dibos, quien fuera preparador físico de Alfio Basile en su segunda etapa como seleccionador, entre 2006 y 2008, aseguró que se tenía que acabar con el "club de amigos" del equipo. "Nosotros por eso nos tuvimos que ir y tener que irte por cosas externas al fútbol te hace sufrir", comentó en declaraciones de TyC Sports.

"¿Mascherano? Es el que entrega las planillas para asociarte al club de amigos. Hay siete u ocho futbolistas que cumplieron un ciclo y no pueden sostener el peso de venir", aseveró al respecto. Por otro lado, también cargó contra Messi y su bajo rendimiento, subrayando que no es siquiera el mejor jugador del mundo actualmente para él.

"El jugador tiene que sentir que esa camiseta representa a un montón de argentinos y queremos lo mejor. Diego (Maradona) lo representaba y, para mí, Leo no. No quiere decir que esté mal. Para mí está entre los tres mejores jugadores del mundo, pero no es el mejor. Hoy, Neymar es mejor", manifestó.