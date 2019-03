Marcelo: "No he hablado con Cristiano, pero sabe que estamos a muerte con él"

Marcelo Vieira, futbolista del Real Madrid, que la temporada pasada ganó el título de la Liga española y la Liga de Campeones, reconoció hoy que será difícil superar ese registro, pero que su equipo tiene margen para "mejorar".

"La temporada pasada hemos conseguido ganar dos títulos muy difíciles de ganar, pero sabemos que podemos mejorar. Es difícil superarlo, sí, pero hemos aprendido cosas y vamos a ponerlas en práctica para tratar de ganar todos los títulos posibles y ya veremos al final", valoró el brasileño sobre la opción de ganar una tercera Liga de Campeones consecutiva.

"El punto clave es el trabajo que estamos haciendo ahora en pretemporada", añadió. El brasileño, uno de los capitanes del Real Madrid, afronta su duodécima temporada en el club blanco, con el que ha ganado 15 títulos. "Afronto cada temporada con mucha ilusión y siempre hago todo lo posible para llegar bien al final y ganando títulos", indicó.

"Theo va a ayudar muchísimo"

"Son muchos años ya aquí y siempre doy el máximo. Trato de aprender y enseñar a los jóvenes algo de mi experiencia, de lo que he pasado en este gran club. Mi ilusión siempre es la misma: cada temporada voy a muerte con mi equipo", agregó. Esta temporada el internacional brasileño tendrá la rivalidad en su puesto del francés Theo Hernández, recién llegado al equipo blanco.

"Theo es muy joven y va a ayudar muchísimo. Tiene total confianza mía y de los compañeros y entrenadores. Ha venido para sumar", declaró. Marcelo no quiso valorar si la actual plantilla es mejor o peor que la del año pasado, pero recordó que el objetivo del club siempre es ganar el máximo número de títulos posibles.

"El trabajo en la pretemporada es la clave. El año pasado lo hicimos muy bien porque llegamos a mitad y el final de la temporada con más fuerza. Esta vez no va a ser diferente. Estamos trabajando durísimo para poder llegar al momento clave bien y, si Dios quiere, poder disputar los títulos", manifestó.

Asimismo, señaló que no ha hablado con el portugués Cristiano Ronaldo sobre los rumores de su descontento con el Real Madrid y su posible marcha del club blanco.

"A muerte" con Cristiano

"No he hablado con él sobre ese tema, pero él sabe que sus compañeros estamos con él a muerte. De la prensa no hace falta hablar... Vosotros sabéis mejor que yo. Cuando llegue, ya hablaremos y a ver cómo está", apuntó.

También se refirió a la presencia de José Mourinho, exentrenador del Real Madrid, en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), sede elegida por el Manchester United y el Real Madrid para llevar a cabo la pretemporada.

"No me lo he encontrado aquí", confirmó Marcelo, quien descartó ningún tipo de "morbo" por enfrentarse a él. "Ganas de revancha no hay. Conmigo no hay problema. He jugado ya contra él y no hay problema. Es un placer jugar contra los mejores y él me ayudó a crecer cuando estuvo con el Madrid", finalizó.