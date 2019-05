Marcelino: "Puede faltarnos experiencia pero nos sobra corazón"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha admitido que puede que les falte experiencia para la final de la Copa del Rey, que disputan en el estadio Benito Villamarín contra el FC Barcelona, pero cree que les "sobra" corazón y que buscarán el "colofón" a una temporada "muy exitosa".

"Tenemos la experiencia que tenemos, puede faltarnos, pero seguro que nos sobra corazón. Así afrontaremos esta final, porque la experiencia se acumula jugando partidos como este. El Barcelona es el campeón de las últimas cuatro ediciones de la Copa, y 90 minutos decidirán al nuevo campeón y trabajaremos para serlo", dijo Marcelino en rueda de prensa.

El técnico che reconoció que les hacía falta esta final a él y a sus ayudantes. "Es un partido al que deseábamos llegar. Jugamos siete semifinales, cinco de Copa, dos de Liga Europa, y al final nos llegó este partido. Lo vamos a trabajar, a disfrutarlo, y desde el disfrute y la decisión a intentar ganar", precisó.

"Es un momento idóneo porque es una final, y jugar finales se juegan pocas veces. Estamos aquí para intentar ganar al Barça, no creo que el hecho de haber perdido ellos contra el Liverpool y nosotros habernos clasificado cuartos sea definitivo para el partido, sí lo será lo que seamos capaces de hacer en 90 minutos", afirmó sobre cómo llegan ambos equipos.

Quiso felicitar al Barça por la Liga, pero cree que es el momento de brindar al aficionado del Valencia un título en el año del centenario. "Intentaremos poner en dificultades a un extraordinario equipo, al que quiero felicitar por ser campeón de forma holgada de nuestra Liga. Vamos con toda la ilusión, ánimos y coraje para ganar esta final y brindársela a nuestros aficionados", aseguró.

"Tenemos que alcanzar nuestro máximo nivel, individual y colectivo. Va a depender de nuestro atrevimiento, coraje y decisión, y del acierto que tengamos en las diferentes áreas. Nuestra idea es centrarnos en el juego y aplicar criterios con los que creemos que podemos contrarrestar al Barça", apuntó en referencia a los dos empates de esta temporada en LaLiga.

Tras ser cuartos en LaLiga, y llegar a semifinales de la Liga Europa, quiere poner la guinda al pastel. "Jugaremos el partido 61 en competición, habiendo llegado a una final de Copa 11 años después, a 'semis' de la Liga Europa, y haber conseguido la 'Champions' por segundo año consecutivo. Lucharemos con todo nuestro esfuerzo para a una temporada muy exitosa ponerle el colofón final con un título", argumentó.

"Tuvimos una primera vuelta muy complicada con muchos empates, pocas victorias y pocas derrotas. No teníamos acierto de cara a portería. Los jugadores con su actitud y talento han convertido esta temporada en un éxito", aseguró Marcelino sobre sus jugadores.

Unos chicos que espera que tengan efectividad ofensiva y defensiva. "Lo normal es que el Barça tenga más ocasiones de gol que nosotros, pero tenemos que generar las suficientes para poder ganar y la efectividad decidirá. Esperemos ser eficaces en las dos áreas y que logremos la victoria", apeló.

"Si marcamos primero intentaremos marcar después para tener una ventaja de dos goles de diferencia y así será más sencillo, pero por lo visto esta temporada tampoco sería definitivo porque en el Camp Nou ganábamos 0-2. El Barça nos va a obligar a hacer un trabajo defensivo excelente los 90 minutos", señaló en este sentido.

Por otro lado, pidió que Leo Messi no tenga su día en el Benito Villamarín. "Intentaremos parar a Messi como siempre, intentando que tenga las menos participaciones posibles en las zonas de influencia y esperando que no tenga su día más acertado. Como ser humano puede ser que uno de esos días sea mañana, vamos a intentar provocárselo", aseguró.

De todos modos, no tiene presión añadida por jugarse un título ante el Barça del '10'. "Esta semana para mí no es diferente a otra. Entrenamos durante toda la semana, con normalidad y con alegría después de haber conseguido el cuarto puesto, y al final de la semana jugamos un partido contra once rivales y 90 minutos. Afortunadamente, competimos para ser campeones, y así lo afrontamos", apostilló.

"Ni es ansiedad ni es el partido más fácil. Es este partido. Es una experiencia para todos, una primera experiencia para los que no lo han vivido que puede implicar un primer título", concluyó Marcelino, que envió un mensaje de optimismo y de unión a su afición.