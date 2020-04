Manu Sánchez, técnico del Dépor femenino, es DJ y binguero durante la cuarentena por coronavirus

El entrenador del Dépor Abanca, Manu Sánchez, ha tirado de imaginación para animar la cuarentena a sus conocidos más ceracanos. El técnico del Deportivo femenino, muy carismático, comenzó el confinamiento pinchando canciones que le pedían a través de WhatsApp y ahora, cada fin de semana, organiza un bingo para sortear camisetas, bufandas o pines que tiene en casa del club gallego.

"El cuerpo me pide marcha", dice tras hacer de DJ después de los aplausos sanitarios. "Hay vecinos a los que no conocía antes", reconoce. "Los ganadores se llevan pines, bufandas o camisetas del Deportivo que tengo por casa. Ya me va quedando poco", lamenta el carismático entrenador, que ha cambiado los entrenamientos por la silla del 'DJ' y del 'bingo'.

Además, manda un saludo a nuestro Manu Sánchez, el presentador de Antena 3 Deportes al que confunden con él en redes sociales: "Mando un saludo muy fuerte a mi tocayo":