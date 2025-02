Guardiola 'defiende' el estado actual del Real Madrid: "Es difícil volver a engancharse..."

Pep Guardiola, serio y cauto antes de recibir al Real Madrid en la ida de los 1/16 de Champions League, mostró su "respeto" al club blanco y aseguró que tienen que ser "optimistas" acerca del duelo del Etihad.

"Tengo mucho respeto por el Real Madrid"

El catalán, en entredicho durante parte de la temporada por los malos resultados de los citizens, entiende que el Real Madrid no pueda estar al nivel del año pasado: "Tengo mucho respeto por el club y los jugadores, y no es fácil volver a enchufarte tras ganar títulos , nos ha pasado a nosotros, que nos hemos caído muy pronto este año", dijo haciendo una comparación respecto a la temporada pasada en la que Madrid y City ganaron sus respectivas Ligas.

"Son unos grandes competidores"

Eso sí, aunque las sensaciones futbolísticas pueden ser similares, los merengues lideran la Liga con un punto respecto al Atleti y dos respecto al Barça, mientras que el conjunto de Manchester apenas tiene opciones reales de luchar por la Premier (a 15 puntos del Liverpool y con un partido más jugado): "El Madrid está compitiendo ante un gran Atlético y un gran Barcelona. Son unos grandes competidores".

Sobre el hecho de que la vuelta sea en el Bernabéu, Pep hizo autocrítica: "No estaríamos aquí si lo hubiésemos hecho mejor", y poco después alabó la delantera del equipo de Ancelotti: "Son increíbles, será imposible controlarles durante todo el partido, el objetivo es sacar un buen resultado para el Bernabéu".

No obstante, el de Sampedor fue crítico y realista con su equipo, señaló la poca consistencia de este año pero dejó claro que el City "puede hacer un gran partido mañana y a la vuelta". Lo que sí parece tener claro es que no teme por su puesto: "Creo que cuando yo vea que no le do la vuelta a esto me iré, pero si sigo aquí es por lo que hemos ganado. Aun así, mañana podrían echarme", dijo en cierto tono irónico el técnico catalán.

Sexta eliminatoria entre ellos

Será la cuarta vez consecutiva que citizens y merengues se vean las caras en eliminatorias de Champions League, con balance de dos 'victorias' para cada equipo, aunque en el computo global han disputado un total de seis fases del KO: el Madrid salió vencedor en tres y los mancunianos en dos. El equipo de Ancelotti, eso sí, llegará al Etihad -y posiblemente al Bernabéu- con hasta cinco bajas capitales en defensa: Militao, Carvajal, Rüdiger, Alaba y Lucas Vázquez. Doku, Rodri y Vitor Reis estarán ausentes para los ingleses.

