Carlo Ancelotti: "Es una pesadilla preparar los partidos contra Guardiola"

Carlo Ancelotti comparece en la sala de prensa del Etihad Stadium antes de la ida del play-off de la Champions League contra el Manchester City. Repasamos aquí los titulares del entrenador del Real Madrid.

Claves ante el City

"Ahora parece un Clásico, será un partido entretenido como los de antes. Es muy difícil prever lo que va a pasar porque depende de la calidad, personalidad... tienen (partidos) un nivel tan alto que tienes que sacar la mejor versión"

Estado de Vinícius

"Temporada muy buena teniendo en cuenta que ha tenido dos lesiones, 17 goles y ha dado muchas asistencias. Le ha faltado esta continuidad que las lesiones le han impedido tener"

Malos estados de forma

"No es tan indicativo porque cada uno tiene su opinión personal, yo sigo pensando que son uno de los mejores de Europa y que el City tiene el mejor entrenador de esta competición. Si uno no está al cien por cien, aquí lo va a sacar. Pensamos que somos competitivos a pesar de la emergencia que tenemos"

¿Preparado para las críticas?

"Sí, no hay duda que estoy muy preparado por la historia que tengo atrás. Cuando juego una eliminatoria hay riesgo que no salga bien, y el riesgo aumenta cuando te vas a enfrentar contra uno de los mejores equipos. Estamos preparados (para recibir críticas)"

¿Qué cualidad de Pep te gustaría tener?

"Guardiola ha aportado mucho al fútbol y sigue siendo un innovador del fútbol. Sigo pensando que es uno de los mejores, si no el mejor. Es una pesadilla preparar los partidos porque tiene siempre ideas que te hace pensar"

¿Ansiedad de Vini tras no ganar el Balón de Oro?

"No, no lo veo. Lo veo bien aunque no esté a su 100%, le falta poco. Su segunda parte en el derbi marcó la diferencia, fue una pesadilla en la banda izquierda. Motivado y con ganas de jugar"

Por qué no juega Vallejo

"No pasa absolutamente nada con Vallejo, el problema es que se acaba su contrato y preferimos darle minutos a los jóvenes"

Mercado invernal City vs Real Madrid

"Cada uno tiene su opinión y el derecho de hacer lo que quiere hacer. Nada que añadir en este sentido"

El boicot al Balón de Oro... ¿mala decisión?

"No lo creo. No queríamos participar porque creíamos que Vinícius debía ganar el Balón de Oro. Y eso no quiere decir que no respetemos a Rodrigo, pero creíamos que él debió ganar el año anterior, no este"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com