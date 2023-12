Luis Rubiales: "Usaron mi caso para desviar la atención de la amnistía"

Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, ha vuelto al foco de la noticia tras conceder una entrevista a Alvise Pérez en su canal de YouTube. En la conversación, de casi una hora de duración, el motrileño ha dejado varios titulares muy llamativos.

"Usaron mi caso para no hablar de la amnistía"

"¿La Ley de Amnistía? Mi caso se utilizó para no hablar de otras cosas mucho más importantes. Mírame la cara...", le dijo Rubiales a Alvise cuando este le preguntó sobre si su caso fue una cortina de humo para no tratar la Amnistía que el PSOE pactó con los partidos independentistas catalanes. "No había necesidad alguna de hacerla. Se está tratando de redactar una Ley con aquellos que han sido condenados", apuntilló.

"Las jugadoras mienten, fue una venganza"

Por otra parte, el abogado granadino señaló directamente a las futbolistas de la Selección: "Hemos estado muy solos por un chantaje que hemos sufrido de determinadas futbolistas, que me dijeron que echase a Vilda. Quien haya dicho que no pidieron la cabeza de Vilda... me lo pidieron a mí directamente en una conversación. Querían su cabeza... y como yo no se la di, y con Jorge hemos sido campeonas del Mundo, pues vieron el cielo abierto con la oportunidad y dijeron, con este teatro nos llevamos por delante a Vilda y a Rubiales, fue una venganza. Hay personas que son malas, otras que son cobardes y otras a las que no se les puede exigir porque llevan poco tiempo. Cuando dicen que hay que hacer cambios estructurales, lo digan ellas o algún político... mienten", explica.

"Me pidieron la cabeza de Vilda pero no se la di y dijeron, con este teatro nos llevamos por delante a Vilda y Rubiales"

Rubiales también valoró y llevó la contraria a Jennifer Hermoso, a la que besó en la entrega de medallas tras la final: "Jenni miente sobre que yo le he presionado tras el beso, y ella sabe que miente".

La FIFA le inhabilitó durante 3 años

Ahora, casi cuatro meses después de todo lo sucedido, Luis Rubiales, además de dimitir como presidente de la RFEF, ha sido inhabilitado por la FIFA durante 3 años "para el ejercicio de actividades relacionadas con el fútbol".

Acusan a Rubiales de "aparentemente besar" a una jugadora inglesa

No obstante, hace unos días la presidenta de la federación inglesa, Debbie Hewitt, acusó al expresidente Rubiales de conducta "inapropiada" con las jugadoras inglesas en la ceremonia de entrega de trofeos del pasado Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Hewitt asegura que Rubiales "acarició" la cara de Laura Coombs y "aparentemente besó de forma forzada" a Lucy Bronze en la cara.