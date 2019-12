Luis Enrique: "¿Robert Moreno? No he venido aquí a jugar al tenis"

Más información Estos son los rivales de España

Luis Enrique valoró positivamente el grupo de España para la próxima Eurocopa, que se disputará en el verano de 2020. Pero no quiso ni comunicar la sede de concentración de España. Tampoco quiso responder a las últimas declaraciones de Robert Moreno sobre su salida de la RFEF.

Lo primero que hizo fue valorar el grupo de España. El asturiano lo hizo de forma bastante positiva: "Aparentemente está bien, pero los entrenadores somos cagones y luego será más difícil", dijo.

España ha conseguido evitar el grupo de la muerte. Algo sobre lo que Luis Enrique ha sido claro: "Al principio respiras, pero nunca se sabe. Es cierto que si les ves en la fase de grupos luego ya no te cruces con ellos hasta el final. Pero estoy contento, de estar aquí en el sorteo y contento de ver a mucha gente que hacía tiempo que no veía".

Todavía se desconoce el lugar en el que se concentrará España durante la próxima Eurocopa. Una duda que el seleccionador no ha querido disipar: Vamos a ver. No he pensado en el tema de las dietas para elegir. Estaremos en España y en breve será público. San Sebastián, Santander o Madrid".

Con respecto a las declaraciones de Robert Moreno, el seleccionador no quiso entrar en polémicas: "No estoy aquí para jugar un partido de tenis. Yo dí me versión y se acabó ahí. Repito, yo no vengo aquí a jugar ni al tenis ni al pádel".

Por último habló sobre el papel de favorito que puede tener España en la Eurocopa 2020: "Estamos en el grupo de favoritos. Debemos de mostrar confianza y hay que transmitir esto", concluyó.