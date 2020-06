Luis Enrique: "Reconozco mi error con Iago Aspas; estoy abierto a que los jugadores me sorprendan"

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, ha reconocido su "error" al no llamar en su primera convocatoria al delantero gallego Iago Aspas, que se incorporó al grupo después por la lesión de Diego Costa, y ha asegurado que está "abierto" a que los jugadores le sigan "sorprendiendo", además de afirmar que tanto Luka Modric como Ivan Rakitic, jugadores clave de la Croacia a la que se enfrentan este martes en la Liga de las Naciones, se merecen "cualquier tipo de premio", pero que el mejor continúa siendo el argentino Leo Messi.

"Uno se hace una idea de lo que espera ver y luego los entrenamientos le demuestran que hay otra muy diferente. En ese sentido, no tengo ningún problema en reconocer mi error y lo intento arreglar. Le he visto esta semana entrenando con muy buena actitud y he pensado que era un partido perfecto para él, y jugó muy bien. Estoy abierto a que me sigan sorprendiendo los jugadores. Rectificaré mi opinión siempre, porque el beneficio del equipo está por encima de lo que pueda pensar yo como entrenador", señaló en la rueda de prensa previa al partido.

El entrenador asturiano también fue contundente a la hora de elegir al mejor jugador del mundo. "Si tuviera que hablar de Croacia hablaría de Modric y de Rakitic, cualquiera de los dos podría estar recibiendo cualquier tipo de premio. Si hay que dar el premio al mejor jugador del mundo, yo se lo daría a Leo Messi; está un paso por delante de todos los demás jugadores. Otra cosa es si hablamos de títulos o de ganar con la selección. Esa es mi opinión", aclaró.

Además, no desveló si hará rotaciones como solía hacer en el FC Barcelona, pero afirmó que no ve cansados a sus futbolistas. "No sigo una idea igual; allá donde voy, veo lo que necesita el equipo y me intento adaptar. No los veo para nada cansados. Hoy entrenaron bien, los veo muy bien", indicó. "No quiero dar ninguna pista al señor Dalic. La desventaja de jugar con menos días de reposo es suficiente, y tenemos la ventaja de que jugamos en casa, en Elche, y espero que podamos hacer un gran partido", añadió.

Sobre el duelo, el gijonés afirmó que se centrará en los aspectos del rival. "Hemos analizado lo ocurrido en el partido, mañana les enseñaré cosas a mejorar, pero hablaré de manera superficial. Hay que poner en la balanza qué es lo mejor para competir contra Croacia, y será mejor decirles cómo jugar ante el rival", señaló.

En este sentido, la capacidad de retener más el balón podría ser "uno de los puntos de mejora". "No olvidemos los últimos minutos de Inglaterra, cuarta en el Mundial, que está perdiendo, que está jugando casi uno contra uno, hay que buscar profundidad... Nos costó, no pudimos controlar ningún balón largo que nos hubiera dado respiro, no pudimos tener balón en campo contrario... Inglaterra decidió arriesgar muchísimo, pero es algo normal. El resto del partido me encantó y fuimos merecedores de ganar", expuso.

"Por capacidad vi a Croacia compitiendo muy bien durante el Mundial. Tiene jugadores de altísimo nivel. Los puntos fuertes son que defienden y atacan como un equipo, presionan tras pérdida de maravilla. Son cuartos por algo, pero espero que mañana podamos ver una versión mejorada de España y que podamos minimizar las opciones de Croacia", prosiguió.

En otro orden de cosas, el seleccionador español aseguró que durante estos días se ha dedicado a conocer "a nivel personal" a sus jugadores y a "hablar" con ellos, antes de valorar el caso del portero David de Gea. "En el caso de David, es un jugador muy maduro, muy experto para los años que tiene. Ya sabemos lo que significa ser profesional del fútbol, estar abierto a recibir críticas. Estamos preparados, y David también, para vivir con esto", dijo.

También tuvo palabras de elogio hacia Sergio Busquets, que le acompañó en la comparecencia. "El papel de 'Busi' es el mismo que ha venido desarrollando a lo largo de estos años en su club y en la selección. Es un jugador en su posición es el timón y muy importante. Tengo también a Rodri en esa posición, que tiene un futuro por delante increíble y que reúne condiciones parecidas a las de 'Busi'. Estoy encantado", valoró.

En este sentido, habló de su impresión de Isco Alarcón y Saúl Ñíguez. "Isco puede jugar en cualquier posición de las de arriba. Saúl tiene unas condiciones únicas, no se parece a mí, es un producto bastante mejorado. Creo que tiene todo para poder ser un jugador muy importante en la selección, pero tiene mucha competencia. Estoy muy contento con lo que les he visto a los dos", subrayó.

Por último, el técnico asturiano se mostró encantado con la respuesta de los aficionados al comienzo de la 'era Luis Enrique', pero pidió cautela. "Los profesionales tenemos que estar un poco al margen de la ola de optimismo, especialmente pensando que es el ciclo más corto en competición, además de tener un viaje larguísimo como tuvimos. Nos hemos dedicado a descansar y a preparar de la mejor manera este partido. Nos encanta que la afición esté ilusionada", concluyó.