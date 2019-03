Luis Enrique: "Messi no sólo es el mejor del mundo, es el mejor de todos los tiempos"

"No es una presión añadida, es un estímulo maravilloso a la altura del Barça. Es un reto enorme, nadie lo ha conseguido anteriormente, pero vamos a intentarlo. No es ninguna presión", aseguró en rueda de prensa sobre el hecho de buscar ganar por segunda temporada consecutiva la Liga de Campeones.

Cree que, hasta que empiece esta 'Champions', el Barça merece ser respetado como vigente campeón. "Por haber ganado la 'Champions' también seremos favoritos, pero habrá que demostrarlo. Una vez ruede el balón no hay favoritos y todos son candidatos pero hasta el momento me gusta guardar respeto al campeón y sí, somos favoritos", matizó.

El Gamper no sirve de referencia

"Cada uno tiene su manera de ver las cosas, queremos hacerlo bien contra cualquier equipo y rival, en lo ofensivo y lo defensivo. Ser favorito apenas sirve. Queremos hacerlo lo mejor posible para conseguir buenos resultados", añadió en este sentido.

De momento, la defensa del título y la búsqueda de la segunda 'Champions' consecutiva empieza por ganar en Roma, un lugar especial para él por haber sido entrenador del equipo capitalino en la temporada 2011/12. "Me siento unos añitos no viejecito, mayor, y volver a Roma es recordar cosas muy positivas, interesantes, y todos los recuerdos son positivos. Independientemente de eso y de que sea para mí especial, lo importante es reencontrarnos con la 'Champions' y empezar de buena manera", manifestó.

Preguntado por el 3-0 logrado por el Barça en el Trofeo Joan Gamper de este verano ante la Roma, no cree que sirva como referente. "Aquel partido era pretemporada, no había esta intensidad, y la Roma ha hecho importantes incorporaciones a partir de ese partido. Me espero una Roma mucho más parecida a la del partido contra la Juve de la segunda jornada, fueron superiores al actual campeón. Tiene muchas virtudes y capacidades, van al ataque y tienen gol, ese partido sí que me sirve como ejemplo", recalcó.

"Messi es el mejor de todos los tiempos"

"Desde el inicio de esta temporada hemos estado a un nivel muy alto (fuera de casa), pero en el Calderón y por la entidad del rival haya sido más destacado. Sigue habiendo cosas a mejorar, dar una vuelta de tuerca más, y siempre debemos buscar el ser mejores. Tenemos un calendario exigente, es una evidencia. No sé si es mejor o peor, preferiría que no fuera tan intenso. Desde agosto hemos tenido que estar a un nivel muy alto para poder afrontar estos retos", se sinceró.

Por otro lado, reiteró que para él Leo Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. "No se trata de suscribir lo que diga un jugador u otro. Para mí no solo Messi es el mejor jugador del mundo sino el mejor de la historia. No trato de compararlo con ningún otro jugador", apuntó negando hacer similitud alguna con Cristiano Ronaldo, por quien fue preguntado.