Luis Enrique: "Messi no va a estar al 100%, pero la gran noticia es que ya está con nosotros"

MANTIENE LA DUDA SOBRE SU PRESENCIA EN EL CLÁSICO

El técnico del FC Barcelona no aclaró si el argentino jugará o no ante el Real Madrid. Luis Enrique espera a un Real Madrid "fuerte", aunque aseguró que no cree que sean inferiores a los deBenítez. "El Bernabéu es el mejor escenario para un jugador culé, para darle una alegría a sus aficionados", ha explicado Luis Enrique.