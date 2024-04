Luis Enrique, sobre Mbappé: "Tengo 53 años. Ya tengo una parte de mi cuerpo pelada..."

El técnico del PSG, Luis Enrique Martínez, ha comparecido en la previa de las semifinales de la Copa de Francia ante el Rennes y, al ser preguntado por Mbappé, ha negado que el delantero le insultase tras cambiarle el pasado domingo ante el Marsella.

"Lo curioso es que de una mentira, de una noticia que es una mentira, todo lo que pasa luego en el mundo del fútbol, del periodismo, parte del periodismo... Alguien se inventó un insulto y a partir de ahí ya hay especulaciones de todo tipo. Especialmente después de los partidos suelo estar bastante cansado. Pero ahora lo vivo con tranquilidad, hago mi trabajo lo mejor que hago, estoy encantado con todos mis jugadores. Mbappé se ha comportado siempre de una manera espectacular. Es un juego, acepto los errores en el juego. No me afecta lo más mínimo lo que digan, no me entero, no lo escucho ni lo leo y a partir de aquí intento dar mi mejor versión", indicó el entrenadora asturiano.

Luis Enrique fue directo y conciso al ser preguntado por una foto que el propio Mbappé subió a Instagram tras el partido.

"¿Sabes cuántos años tengo? Tengo 53 años. Ya tengo una parte de mi cuerpo pelada... Es la cabeza", contestó el técnico del PSG al periodista.

