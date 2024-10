Luis Enrique, tras la derrota ante el Asenal: "No explico la táctica, no la entenderías"

El Paris Saint Germain sufrió una dura y justa derrota (2-0) ante el Arsenal en el Emirates, un duelo dominado de principio a fin por los de Mikel Arteta. La imagen que dejó el equipo francés no fue buena y Luis Enrique se mostró bastante escueto en sus explicaciones al ser preguntado por el planteamiento táctico de anoche.

"No tengo intención de explicarte la táctica porque seguramente no lo entenderías. Tenemos que intentar corregir muchas cosas como equipo, pero no voy a explicar nada", respondió el técnico asturiano ante la pregunta de un periodista.

Luis Enrique añadió que no compitieron "al nivel que había que estar para el partido" y que el Arsenal defendió muy bien y mereció el triunfo.

"Conozco la intensidad de su equipo, cómo juegan con y sin balón y que lo hacen a un gran nivel. No hay dudas de que son un gran equipo y sabemos el listón que ponen. Tenemos que aceptar que perdimos todos los duelos con el Arsenal y, si no ganas esos duelos, sufres", apuntó Luis Enrique.

El entrenador del PSG asumió la responsabilidad de la derrota ante el Arsenal y no quiso individualizar en ningún jugador, aunque reconoció que fue una derrota "totalmente merecida".

"Sinceramente creo que en ningún caso voy a individualizar cuando hay una derrota. Si hay que individualizar la derrota es para mí, soy el máximo responsable. Los jugadores, Gigi (Donharumma) ha estado, para mí, al mismo nivel que todos sus compañeros. Es decir, lejos de los estándares mínimos que necesitaba este partido. El rival ha sido mejor en cuanto a intensidad. No hemos podido superar su presión. Han ganado cada duelo y cuando han hecho el segundo gol, se han decidido a defender un poco más atrás, a correr menos riesgos. Derrota totalmente merecida, y victoria del Arsenal sin ninguna duda", concluyó Luis Enrique.

